Alman fırkateyninden, Libya’ya gitmekte olan Türk gemisine baskın

Libya’ya insani yardım malzemesi, bisküvi gibi gıda maddeleri götürmekte olan , Türk bandıralı ROSELINA-A gemisini, Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, tarafından durdurularak, sabaha kadar arama yapıldı.

Hukuka aykırı yapılan durdurma ve arama işlemine Türkiye’den nasıl bir tepki verileceği merak konusu oldu. Bunun dışında Libya’ya gitmekte olan bir gemiye herhangi bir Türk fırkateynin eşlik etmemesi, Alman savaş gemisinin müdahale konusunda elini güçlendirdi.

Helikopter ile iniş yapılarak durdurulan ve arama yapılan gemide insani yardım malzemesi dışında birşey bulunmamasının yanısıra bundan sonra Türk yük gemilerine herhangi bir devletin izinsiz ve hukuk dışı müdahale etemsini de gündeme taşıyıp taşımayacağı sorusunu gündeme getirdi