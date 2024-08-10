Aldığı meyve suyunu geri iade etmesi, hayatını değiştirdi

ABD'de yaşayan Tayeb Souami isimli adam, marketten aldığı 5 dolarlık meyve suyunu eşinin 'çok pahalı' bulması nedeniyle iade etmek istedi. O sırada markette meyve suyunun yerine gördüğü piyango bileti alan Souami, büyük ikramiyeyi kazandı

ABD'de yaşayan Tayeb Souami isimli şahsın, aldığı portakal suyunu iade etmesiyle adeta hayatı değişti.

New Jersey'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Souami, bir gün eve aldığı 5 dolarlık meyve suyuyla döndü.

Souami'nin eşi 'çok pahalı' olduğu ve başka bir yerde yarı fiyatına alabileceği konusunda ısrar ederek geri götürmesini istedi.

Adam arabasına binerek evlerinin yakınlarındaki markete gitti ve para iadesini almak için sıraya girdi.

Bu arada sırada beklerken yakın zamanda çekilecek ikramiye için bir reklam gördü ve şansını denemeye karar verdi.

MEYVE SUYUNU İADE EDİP PİYANGO BİLETİ ALDI: BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDI

Souami, market çalışanı meyve suyu için parasını iade ettiğinde, bu parayı piyango için iki bilet almak için kullandı.

Daha sonra aldığı bileti kontrol eden talihli adam belki de hayatının en büyük sürprizini yaşadı.

Souami'nin meyve suyunu iade edip aldığı bilete 315 milyon dolarlık büyük ikramiye çıktı.

"ARTIK PORTAKAL SUYUNA BAYILIYORUM"

Düzenlenen basın toplantısında konuşan iki çocuk babası, önceliğinin parayı o zamanlar 20 ve 17 yaşlarında olan çocuklarının eğitimini desteklemek için kullanmak olduğunu belirtti.

Daily Star'ın aktardığına göre Tayeb, eşi ve kendisi için abartılı bir harcama yapmak istemediğini dile getirse de çok daha fazla meyve suyu alacağını belirterek, "Artık portakal suyuna bayılıyorum." diye güldü.

