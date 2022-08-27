Aldatan kocasını pişirdi!

Afganistan’da 22 ve 30 yaşlarındaki bir çiftin evlerinden gelen kötü koku üzerine komşularının polise ihbarı dehşete ortaya çıkarttı. Sürekli kocasının kendisini aldatmasından sıkıldığını ifade eden kadını, polis ekipleri öldürdüğü eşinin parçalara ayırdığı cesedini yakarken yakaladı



Afganistan’da gerçekleşen bir cinayet ülke gündemine yerleşti. 5 yaşındaki bir çocuk annesi olan 22 yaşındaki bir kadın eve geldiğinde kocası ve sevgilisini yakaladı. Eşinin sürekli olarak kendisini aldattığını dile getiren kadın kocasından korkunç bir şekilde intikam aldı. Çiftin evinden gelen kötü kokuların polise ihbar edilmesi üzerine genç kadının kocasını öldürdüğü ve cansız bedenini parçalara ayırarak pişirmeye çalıştığı ifade edildi. Yerel basında çıkan haberlere göre polis, 30'lu yaşlarının sonlarında olduğu tahmin edilen adamın parçalanmış cesedini Tahran Eyaleti'nin Eslamshahr kentindeki bir mülkte buldu.

İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

İran’da yakalanarak gözaltına alınan kadın polise verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. İsmi açıklanmayan kadın ifadesinde kocasının ihanetinden ve kendisi ile 5 yaşındaki kızlarına gösterdiği şiddetten bahsetti. Eşi ve sevgilisini evde yakaladığını dile getiren kadın, “Eşim ve sevgilisini evde gördüm. Kadın gittikten sonra tartıştık. Kocam bıçak çekti. Beni aldatıyorsa benden kurtulması için beni öldürmesi gerektiğini söyledim. Bıçağı bana doğrulttu” dedi.

Kocasının kendisine bıçak doğrultmasından sonra savunma amacıyla harekete geçen kadın bıçağı onun elinden aldığını ve eşinin karnına sapladığını söyledi. Genç kadının sorgusunda 'Eşim beni ve beş yaşındaki kızımı dövdü. Birkaç kez beni aldattı. Bu davranıştan bıktım ve bu yüzden onu öldürdüm' dediği iddia edildi.

