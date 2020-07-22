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Alaska'da tsunami alarmı

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ABD'nin Alaska eyaletinde 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, tsunami uyarısı yapıldı.

Alaska'da tsunami alarmı
22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:14

 2020 yılı ne yazık ki büyük felaketlerle devam ediyor. Yangınlar, sel, cinayetler, pandemi derken bu kez de ABD’nin yüz ölçümü en büyük, nüfus yoğunluğu ise en az olan eyaleti Alaska’da 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Perryville bölgesi olan deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Bölgede yaşayanlar için bir de tsunami uyarısı yapıldı. Detaylara birlikte bakalım.

ABD’ni Rus İmparatorluğu’ndan 30 Mart 1867’de 7.2 milyon dolar karşılığında satın alınan eyaleti Alaska’da 7.8 büyüklüğünde deprem oldu

alaskada deprem

Deprem, 10 kilometre derinlikte gerçekleşti ve Chignik şehrinin 75 mil güneyinde gerçekleşti. Depremin ardından ise tsunami merkezi tarafından uyarı yapıldı

alaskada deprem

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, tsunami etkinliğinin önümüzdeki saat içinde Alaska sahilindeki noktalarda vuracağı tahmininde bulundu

alaskada deprem

Yetkililer konuya ilişki henüz bir açıklama yapmadı. Can ya da mal kaybı olup olmadığı bilinmiyor. Ancak tsunaminin depremden daha çok zarar verebileceği belirtiliyor

Alaska’da 1964 yılında da dünyadaki en büyük depremler arasında giren 9.2 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.4 dakika 38 saniye süren deprem ve arkasından gelen tsunami 131 kişi yaşamını yitirmesine neden olmuştu


Büyük Alaska Depremi olarak bilinen bu deprem, Kuzey Amerika tarihinde kaydedilen en güçlü deprem ve dünya tarihinde kaydedilen en güçlü ikinci deprem olma özelliği taşıyor

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