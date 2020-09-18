banner480
banner69
Üç gün yağmur bekleniyor
Üç gün yağmur bekleniyor
35 0
Bu işin şakası yok
Bu işin şakası yok
152 0
 
Aslan, rahat turladı
Aslan, rahat turladı
24 0
Vatandaşın seçim isyanı
Vatandaşın seçim isyanı
73 0
Büyükbaş hayvancı, süt fiyatlarından dertli
Büyükbaş hayvancı, süt fiyatlarından dertli
18 0
259 0
15 gün misafir kabul etmeyin
15 gün misafir kabul etmeyin
135 0
banner460

Alabama sokaklarını timsahlar bastı

banner476

Sally Kasırgası'nın vurduğu ABD'nin Alabama eyaletinde dev timsahlar sokakları istila etti.

Alabama sokaklarını timsahlar bastı

 

ABD'nin Alabama eyaletinde etkili olan Sally Kasırgası, şiddetli yağışlara ve sele neden oldu. Sel nedeniyle Alabama sokaklarında dev timsahlar görüldü. Sokaklarda yüzen timsahlar amatör kameralara yansıdı.

ABD'de kasırganın vurduğu kentte dev timsahlar sokağa indi

400 BİNDEN FAZLA EV VE İŞ YERİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Kasırga, Alabama'nın yanı sıra iki Carolina eyaletinin doğusunda ve Virginia'da şiddetli yağmurlara neden oldu. Sel baskınlarının yaşandığı Alabama'daki Gulf Shores sokaklarında yüzen timsahlar amatör kameralara yansıdı. Alabama'nın yanı sıra Florida ve Georgia'da 400 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Sel suları nedeniyle yollar ve köprüler kullanılamaz hale geldi.

Sally Kasırgasının vurduğu Alabama'da dev timsahlar sokağa indi

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.