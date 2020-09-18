Alabama sokaklarını timsahlar bastı

Sally Kasırgası'nın vurduğu ABD'nin Alabama eyaletinde dev timsahlar sokakları istila etti.

ABD'nin Alabama eyaletinde etkili olan Sally Kasırgası, şiddetli yağışlara ve sele neden oldu. Sel nedeniyle Alabama sokaklarında dev timsahlar görüldü. Sokaklarda yüzen timsahlar amatör kameralara yansıdı.





400 BİNDEN FAZLA EV VE İŞ YERİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Kasırga, Alabama'nın yanı sıra iki Carolina eyaletinin doğusunda ve Virginia'da şiddetli yağmurlara neden oldu. Sel baskınlarının yaşandığı Alabama'daki Gulf Shores sokaklarında yüzen timsahlar amatör kameralara yansıdı. Alabama'nın yanı sıra Florida ve Georgia'da 400 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Sel suları nedeniyle yollar ve köprüler kullanılamaz hale geldi.