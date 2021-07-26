Akdeniz'in incisinde benzeri görülmemiş felaket

Akdeniz’in en büyük ikinci adası olan İtalya’nın Sardunya Adası’nda yangın çıktı. Sardunya Valisi Christian Solinas’ın "benzeri görülmemiş bir felaket" olarak nitelendirdiği yangında, 10 bin hektar alan alevler içinde kalırken yaklaşık bin 500 kişi adadan tahliye edildi

İtalya'nın Sardunya Adası'nda yangın çıktı.

Afrika'dan gelen bir sıcak hava dalgası nedeniyle meydana geldiği belirtilen yangının Oristano eyaletini etkisi altına aldığı belirtildi.

talya İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Sardunya Adası'nın batı iç bölgesinde birkaç evin hasar gördüğü ve Sardunya'nın Montiferru bölgesi civarında 10 bin hektar arazinin alevlere teslim olduğu kaydedildi.



Büyük yangına ise itfaiye ekiplerinin yanı sıra, İtaya Orman Teşkilatı, Sivil Savunma Departmanı ve gönüllüler yaklaşık 24 saat boyunca müdahale ederken, yaklaşık 7 bin 500 kişi, 7 özel uçak ve 13 helikopter söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın ile ilgili konuşan Sardunya valisi Christian Solinas, orman yangınlarını "benzeri görülmemiş bir felaket" olarak nitelendirirken, yaklaşık 10 bin hektarlık alanın alevler içinde kaldığını, birkaç evin kül olduğunu ve hayvanların hayatını kaybettiğini söyledi.

İtalyan televizyonu Rai, Sardunya genelinde yaklaşık bin 500 kişinin tahliye edildiğini aktardı.

Vali Solinas, bölgede olağanüstü hal ilan edildiğini belirtirken merkezi hükümeti "hasarı onarmak ve etkilenen topluluklara yardımcı olmak için acil mali destek" sağlamaya çağırdı.

İTALYA, AVRUPA'DAN YARDIM TALEP ETTİ

Sardunya Adası’nı etkisi altına alan yangın sonrası İtalya, Avrupa ülkelerinden yangın söndürme uçakları talep ettiğini söyledi.





İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Sivil Savunma Departmanı'nın yardım talebi yayınladığını ve gönderilen yardımlar için minnettar olduğunu belirterek, "Resmi olarak teşekkür ettiğim 2 uçak, Fransa'dan yola çıktı" diye konuştu.