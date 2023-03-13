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Akdeniz'de göçmen faciası: 30 kişi kayıp

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Akdeniz'in Libya açıklarında bir göçmen teknesinin alabora olması sonucu 17 düzensiz göçmen kurtarılırken, 30 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

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Akdeniz'de göçmen faciası: 30 kişi kayıp
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'de Libya açıklarında göçmenleri taşıyan  alabora oldu.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından dün akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz'deki göçmenlerden gelen yardım çağrılarını sosyal medyadan duyuran "Alarm Phone" isimli sivil oluşumun yaptığı çağrı ve Libya makamlarının destek talebi üzerine Libya'nın yaklaşık 100 mil açığında alabora olan bir tekneye kurtarma operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda içinde 47 kişi bulunduğu aktarılan teknedeki 17 kişinin kurtarıldığı ancak 30 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi.

Kayıp düzensiz göçmenlerin bulunması için bölgedeki iki ticari geminin denizden ve Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma Ajansı'na (Frontex) ait devriye uçağının havadan faaliyetinin sürdüğü ifade edildi.

Kurtarılanlardan 2 kişinin acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymasından ötürü Malta'da tahliye edileceği bildirildi.

"ARAMA KURTARMA SINIRLARI DIŞINDA" VURGUSU

İtalyan Sahil Güvenliğinin açıklamasında, söz konusu kurtarma operasyonun İtalyan arama kurtarma bölgesinin sınırları dışında olduğu vurgulanırken, ilgili diğer ulusal deniz kurtarma ve koordinasyon merkezlerinin konuya kayıtsız kalmasını not edildiği belirtildi.

Bu arada, Alarm Phone sivil toplum kuruluşu başta olmak üzere İtalya'da muhalefette yer alan sol partiler, bu son trajedide de kurtarma operasyonu düzenlemede geç kalındığı gerekçesiyle Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetine tepki gösterdi.

Diğer yandan, muhalif çevrelerin hükümeti göçmenleri kurtarmadığı gerekçesiyle sert şekilde eleştirdiği bir diğer hadise olan 26 Şubat'ta İtalya'nın Steccato di Cutro beldesi açıklarında yaşanan  teknesi faciasında ölenlerin sayısı da 79'a yükseldi. İtalyan güvenlik güçleri, üzerinden iki hafta geçen olay sonrasında dün 3 kişinin cesedini daha denizden çıkardı.

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