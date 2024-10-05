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Akbaba'nın saldırdığı 87 yaşındaki kadın, canını zor kurtardı

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Fransa'da, bahçesinde bir akbabanın saldırısına uğrayan 87 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı. Akbaba saldırısı sonrası talihsiz kadın, parmaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya

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Akbaba'nın saldırdığı 87 yaşındaki kadın, canını zor kurtardı
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Fransa'nın güneyindeki Aveyron vilayetine bağlı Verrieres kasabında akbaba, yaşlı kadına bahçesinde bulunduğu sırada saldırdı. 

Dakikalar süren saldırı, yaşlı kadının kolları ve bileklerinde ciddi yaralara neden oldu. 

Hastaneye kaldırılan kadının tendonlarındaki yaraların iki el parmağını kaybetmesine yol açabileceği belirtildi. 

Verrieres Belediye Başkanı Jerome Mouries, yaşlı kadının hastane giderlerinin sağlık sigortası tarafından karşılanmadığını, bu nedenle kasaba olarak tedavi masraflarını üstlendiklerini ifade etti. 

Mouries, durumu Fransa'da Kuşları Koruma Derneğine (LPO) bildirdiklerini ancak dernek yöneticilerinin "herhangi bir fotoğraf olmadan, bir akbabanın Fransa’da ya da Avrupa’da bir insana saldırdığına inanmalarının mümkün olmayacağını" dile getirdiklerini aktardı. 

Yaşlı kadının uğradığı saldırının kameralar tarafından kaydedildiğini belirten Mouries, akbabaların kontrol altına alınmasını istedi. 

LPO verilerine göre Aveyron'da üremeye uygun 850 çift akbaba bulunuyor ve her yıl bu kuşların 500 yavrusu dünyaya geliyor.

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