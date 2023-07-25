Afrika'da değişim rüzgarı

Bir ülke daha Fransızcaya sırtını döndü

Cezayir, Fas ve Ruanda'nın ardından yine bir Afrika ülkesi Mali’nin Fransızcaya sırtını dönmesi, “Paris’in gücüyle orantılı olarak Molliere dilinin de bu kıtadaki öneminin azaldığı” şeklinde yorumlanıyor.

Euronews Türkçe'nin haberine göre Fransız basını, “Fransızca konuşulan Afrika mozaiğinin giderek çatladığı” yorumunu yaparak, bu kararın, Mali'nin egemenliği ve kültürel kimliğini koruma adına verilen mücadelenin bir sonucu olarak alındığına dikkat çekiyor.

La Nouvelle Tribune’de çıkan bir makalede, bu değişim dalgasının, Fransız dilinin Afrika'daki geleceği hakkında soru işaretleri uyandırdığı uyarısı yapılarak, “Fransa bu yeni dinamiklere uyum sağlayabilecek ve bu ülkelerle bağlarını dil dışındaki kanallardan güçlendirmenin yollarını bulabilecek mi? Bize buna sadece gelecek söyleyecek.” denildi.

FRANSIZCA RESMİ DİL OLMAKTAN ÇIKTI

Mali'de 1960'tan bu yana resmi dil olarak kullanılan Fransızca, dün itibarıyla yeni anayasa ile artık sadece çalışma dili oldu.

Mali'de 18 Haziran'da yapılan halk oylamasında yüzde 96,91 "evet" oyuyla kabul edilen ve anayasa mahkemesinin de kabul ettiği yeni anayasaya göre, Fransızca resmi dil olmaktan çıktı.

Yeni anayasa metnine göre Fransızca bundan böyle çalışma dili olarak kullanılacak. Ülkede konuşulan 13 ulusal dil de resmi dil statüsü alacak.

Eski Fransız sömürgesi olan Mali, bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana Fransızcayı resmi dil olarak kullanıyordu.

Yaklaşık 70 yerel dilin konuşulduğu ülkede 1982'de çıkarılan kararname ile "Bambara", "Bobo", "Bozo", "Dogon", "Fulani", "Maure", "Miniyanka", "Malinke", "Sarakole", "Sonrhai", "Senoufo", "Khassonke" ve "Tamashek" dilleri ulusal dil statüsü almıştı.

FAS, CEZAYİR VE RUANDA ÖRNEKLERİ

Fas ise 3 Temmuz’da aldığı kararla, Arapçanın artık kamu yönetiminin, kamu ve özel kuruluşların resmi dili olduğunu ilan ederken, bu alanlarda Fransızca kullanımına son vermişti.

Daha önce Fransızcanın baskın bir dil olarak kullanıldığı Cezayir ve Ruanda gibi önemli Afrika ülkeleri son yıllarda aldıkları kararlarla, okullarda Fransızca yerine İngilizceyi ön planı çıkarma yoluna gitti.