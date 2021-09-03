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Afganistan'da yeni hükümet

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Taliban'ın siyasi kanadının lideri Molla Birader'in Afganistan'ın yeni hükümetine liderlik edeceği belirtiliyor.

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Afganistan'da yeni hükümet

 

Taliban'ın günlerdir yeni hükümeti ilan etmesi bekleniyor.

Taliban kaynaklarından yönetimde yer alacak isimlere ilişkin ilk açıklama geldi. Yeni Afgan hükümetinin başında Taliban'ın kurucularından Molla Abdülgani Birader'in olacağı belirtildi.

Birader, Taliban lideri Hibadullah Akhunzade'nin üç yardımcısından biri.

Taliban kaynakları, yine Akhunzade'nin yardımcılarından Molla Mevlevi Yakub ile Şir Muhammed Abbas Stanikzai'nin de üst düzey görevlerde yer alacağı belirtildi.

Molla Yakub da Taliban'ın kurucu lideri Molla Ömer'in oğlu. Taliban'ın lider kadrosunda Akhunzade'nin altında üç isim yer alıyor.

Molla Ömer ve Molla Yakub'un yanı sıra Hakkani ağının lideri Siraceddin Hakkani de Akhunzade'nin yardımcılarından.

Taliban geçen ay Hakkani'nin dini bir otorite olarak en tepede yer alacağı, onun altında bir devlet başkanı bulunacağını açıklamıştı.

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