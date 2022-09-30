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Afganistan'da intihar saldırısı: 19 ölü, 27 yaralı

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de eğitim enstitüsüne düzenlenen intihar saldırısında 19 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı

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Afganistan'da intihar saldırısı: 19 ölü, 27 yaralı

Afganistan'da intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda başkent Kabil'in batısındaki eğitim enstitüsü hedef alındı.

Patlamanın meydana geldiği yerin, Hazaraların yoğun olarak yaşadığı bir bölge olduğu belirtiliyor. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Terör örgütü DAEŞ'in 2020'de, yine Kabil'in batısında bir eğitim merkezine düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da olduğu 24 kişi ölmüştü.

Taliban'ın yeniden iktidarı ele geçirdiği Ağustos 2021'den bu yana ülkede camileri ve sivil bölgeleri hedef alan saldırılar sıklaştı.
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