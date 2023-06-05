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Adaylar eşit oy alınca... İspanya'da 5 belediye başkanı "yazı tura" ile belirlendi!

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İspanya'da 28 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlerde küçük nüfuslu 5 yerleşim yerinde adaylara eşit oy çıktı. Adayların eşit oy almasından dolayı belediye başkanları "yazı tura atışı"yla belli oldu. Yazı tura atışını kazananlar, gelecek seçimlere kadar 4 yıl görev yapacak.

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Adaylar eşit oy alınca... İspanya'da 5 belediye başkanı "yazı tura" ile belirlendi!
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İspanya'da yerel seçimlerin yapıldığı 8 bin 131 yerleşim yerinin 5'inde adaylara eşit oy çıktı.

BELEDİYE BAŞKANLARININ BELİRLENMESİ İÇİN YAZI TURA ATIŞINA BAŞVURDULAR

Ülkedeki seçim yasalarına göre eşitlik halinde belediye başkanının kura ile belirlenmesi gerektiğinden, nüfusları 550 ile 2 bin arasında değişen bu yerlerde belediye başkanlarının belirlenmesi için yazı tura atışına başvuruldu.

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Belediye binalarında halk önünde yapılan yazı tura atışını kazananlar, gelecek seçimlere kadar 4 yıl görev yapacak.

Yerel seçimlerde muhalefetteki sağ partilerin büyük başarı elde etmesinden dolayı Başbakan Pedro Sanchez, normal şartlarda yıl sonunda yapılması gereken genel seçimleri erkene alıp, 23 Temmuz'da İspanyolların sandık başına gideceklerini duyurmuştu. 

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