Açlıktan hayvan yemi yemek zorunda kalan çocuklar zehirleniyor

Gazze Şeridi'ne yaklaşık 5 aydır havadan, karadan ve denizden saldıran İsrail, abluka altında tuttuğu bölgeye su, yiyecek, ilaç, yakıt ve elektrik ulaştırılmasına da izin vermiyor.
Gazze'de yaklaşık 2,3 milyon Filistinli büyük bir trajediye yol açan insani koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentini boğucu bir kuşatma altına altında tutuyor. Kuşatma nedeniyle insani yardımlarının ulaştırılamadığı bölgelerde yiyecek ve içilebilir su tükenmiş durumda.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi yoğun bakım ünitesi doktorlarından İman Ebu Celhum, kötü beslenme, gıda zehirlenmesi ve beslenememe nedeniyle daha fazla çocuğun hayatını kaybetmesinden endişe duyduklarını söyledi.
Doktor Ebu Celhum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde giderek artan kötü beslenme vakalarının tedavisinde çok zorlandıklarını, bazı çocukların gıda zehirlenmesi yaşadığını ifade etti.
Önceki gün, açlıktan arpa, mısır ve samandan oluşan hayvan yemi yemek zorunda kalan 2 çocuğun gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını ifade eden Ebu Celhum, "İşgal yönetimi, sistematik olarak aç bırakma politikası uyguluyor. Beslenemeyen ve gerekli vitaminleri alamayan çocuklar, anneler ve yaşlıların sağlığı bozuluyor." dedi.
Doğum yapan kadınların beslenme ve vitamin yetersizliği yaşadığını, bunun da hem annelerin hem de bebeklerin sağlığını riske attığına dikkati çeken Ebu Celhum, "Bu açlık ve kuşatma ne zamana kadar devam edecek? Filistin halkı ve çocukları ne zamana kadar zulüm görecek?" ifadesini kullandı.
GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEYİNDE 15 ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLDÜ
Kemal Advan Hastanesinde 7 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı.
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail engeli nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde açlıktan ölen çocukların sayısının 15'e yükseldiği hatırlatılarak, 700 bin Filistinlinin de şiddetli açlık tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtilmişti.
Öte yandan Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'nin kuzeyindeki 2 yaş altı her 6 çocuktan 1'inin akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını bildirdi.
Gazze'de yaşanan açlık nedeniyle 16 çocuğun yaşamını yitirdiğinin altını çizen Peeperkorn, Gazze'nin kuzeyindeki barınak ve sağlık merkezlerinden yapılan beslenme taramaların 2 yaşın altındaki her 6 çocuktan 1'inin akut yetersiz beslendiğini ortaya çıkardığını kaydetti.
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder ise Gazze'nin kuzeyinde yaşanan çocuk ölümlerine dikkati çekerken, "Uzun zamandır korktuğumuz ölümleri (açlık nedeniyle) görüyoruz. Bu ölümlerin hızla artmaya devam ettiğini göreceğiz." dedi.
13 BİNDEN FAZLA ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 631 Filistinli öldürüldü, 72 bin 43 kişi yaralandı.
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