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ABD:Güneş patlaması kaynaklı jeomanyetik fırtına uyarısı yaptı

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Patlama nedeniyle oluşabilecek jeomanyetik fırtınanın, elektrik santrallerini ve radyo sinyallerini geçici olarak devre dışı bırakabileceği belirtildi

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ABD:Güneş patlaması kaynaklı jeomanyetik fırtına uyarısı yaptı
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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA), Güneş'teki patlama sonucu "şiddetli" jeomanyetik fırtına meydana gelebileceği; bunun, elektrik santrallerini ve radyo sinyallerini geçici olarak devre dışı bırakabileceği uyarısında bulundu.

CBS News'ün haberine göre, NOAA, Güneş'te 8 Ekim'de meydana gelen patlamanın bugün ve yarın yol açabileceği jeomanyetik fırtınaya ilişkin uyarı yayımladı.

Açıklamada, Güneş'te patlama tespit edildiği belirtilerek, bundan kaynaklı jeomanyetik fırtınanın, radyo sinyallerini ve elektrik santrallerini geçici olarak devre dışı bırakabileceği ifade edildi.

Elektrik santrallerinin ve yörüngedeki uzay araçlarına tedbir çağrısı yapılan açıklamada, Federal Acil Durum Yönetim Kurumunun (FEMA) da fırtınanın etkisi hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, jeomanyetik fırtınanın, mayıstakinden daha şiddetli olmayacağı tahmin edilirken, ABD'nin bazı bölgelerinde Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) görülebileceği belirtildi.

NOAA'ya bağlı Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC) yetkilileri, jeomanyetik fırtınanın, Helene Kasırgası'nın etkilediği bölgelerdeki güç nakil hatlarına olası etkilerinden endişe duyduklarını aktararak, Florida eyaletinin, konumu gereği fırtına kaynaklı kesintilerden etkilenmeyebileceğini dile getirdi.

NOAA, 2005'te meydana gelen şiddetli jeomanyetik fırtınayı hatırlatarak, mayısta Güneş yüzeyindeki patlamalardan dolayı ilk kez bu şiddette "jeomanyetik fırtına" yaşanabileceğini bildirmişti.

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