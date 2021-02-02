AB’den iki devlet formülüne ret

AB, Kıbrıs’ta iki devlet çözümüne ilişkin Türk taleplerini doğrudan reddetti. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Rum lider Anastasiadis’e mektup göndererek, bu konudaki pozisyonunu iletti

Avrupa Birliği’nin, Türk tarafının Kıbrıs sorununda iki devlet çözümüne ulaşmak için sahip olduğu hedeflerine son vermek için, üst düzeyde “acele ettiği” ileri sürüldü.

Avrupa Birliği (AB), “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları ve AB’nin dayandığı ilkeler uyarınca, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü için, BM himayesindeki müzakerelerin en kısa sürede yeniden başlamasını” istedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Kıbrıs’a yönelik pozisyonlarının değişmediği yönündeki düşüncesini bir mektupla bildirdi.

Michel, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e bir mektup göndererek düşüncelerini paylaştı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “(AB) İki Devlete Son Veriyor- Charles Michel’den Anastasiadis’e Mektup” başlığı ile gelişmeyi manşetinden duyurdu. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in mektubu ile birlikte, AB’nin, Kıbrıs sorununun çözüm şekli konusuna yönelik pozisyonunu netleştirdiğine dikkat çekildi.

Gazete iç sayfadan ise “Brüksel Pozisyon Alıyor” başlıklı haberinde, mektubun içeriğine yer verirken, AB’nin, Kıbrıs’ta iki devlet çözümüne ilişkin Türk taleplerini doğrudan reddettiğini ileri sürdü.

Avrupa Birliği, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın “Egemen eşitlik temelinde iki devlet arasında iş birliği” diye seslendirdiği formülün kabul edilmediğini duyurdu.

Michel mektubunda, Avrupa Birliğinin “BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları ve AB’nin dayandığı ilkeler uyarınca, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü için, BM himayesindeki müzakerelerin en kısa sürede yeniden başlamasına ilişkin taahhüdünü teyit etme fırsatı yakaladığını” yazdı.

Michel “AB’nin, müzakerelerin desteklenmesi için aktif bir rol oynamaya hazır olduğunu” da dile getirdi.

Michel mektubunda kısaca şunları yazdı;

“Avrupa Birliği ve üye devletleri, Kıbrıs’ın yanındadır aynı zamanda sarsılmaz bir dayanışma ve destek ifade ettiler. Kısa süre önce, Avrupa Konseyi, 10 ve 11 Aralık tarihlerinde Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’taki tek taraflı faaliyetlerini kınadı ve BM Güvenlik Konseyinin 550 ve 789 sayılı kararlarına tam anlamıyla saygı duyulmasını istedi. AB’nin Maraş’ın statüsüne ilişkin tezi istikrarlı ve nettir. AB, BM Güvenlik Konseyinin 550 ve 789 sayılı kararlarına göre hareket etmektedir. BM Güvenlik Konseyi Maraş’ın statüsünün önemini defalarca vurguladı ve ilgili kararlara uygun olmayan eylemlerden kaçınılması gerektiğini yineledi. ΒΜ gibi, Avrupa Birliği de Maraş’taki mevcut durumla ilgili olarak Türkiye hükümetini sorumlu tutuyor.”



