ABD’de su krizi: Binlerce kişi susuz kaldı

ABD’nin Mississippi eyaletinde su arıtma tesisinin kullanılamaz hale gelmesiyle büyük bir su krizi patlak verdi. Binlerce kişi tuvaletteki rezervuarda kullanılacak su dahi bulamıyor. ABD Başkanı Biden acil durum ilan ederken Ulusal Muhafızlar harekete geçirildi. Su sıkıntısı Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında ırkçılık tartışmasına da yol açtı

ABD'nin güneyindeki Mississippi eyaleti, yaz ortasında büyük bir su kriziyle mücadele ediyor.

Bölgede geçen hafta yaşanan aşırı yağış ve su baskınları, eyalete içilebilir su sağlayan su arıtma tesisini kullanılamaz hale getirdi. Jackson kentinde binlerce kişi sadece içecek su değil bulaşık yıkamakta ya da tuvaletteki rezervuarda kullanılacak su dahi bulamıyor.

Krizin ne zaman çözüleceği bilinmezken, ABD Başkanı Joe Biden krizle ilgili acil durum ilan etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada krizin çözümü için gerekli finansmanın yüzde 75'inin federal yönetim bütçesinden harcanacağı kaydedildi. Ayrıca İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'na da felakete müdahale talimatı verildi.

ULUSAL MUHAFIZLAR HAREKETE GEÇİRİLDİ

Mississippi'de Ulusal Muhafızlar harekete geçirilirken ilan edilen olağanüstü hal kapsamında okullar, işyerleri ve restoranlar kapatıldı. Vali Tate Reeves, halka musluk suyunu içmeme uyarısında bulundu. Jackson'da binlerce kişiye şişelerle temiz su dağıtılmaya başlandı.

Mississippi'de daha önce de su arıtımında yaşanan sorunlar tartışma yaratmıştı. Sık sık yaşanan su kesintileri tepkilere yol açarken ABD Çevre Koruma Ajansı da geçen yıl musluk suyunda koli basili olabileceğini belirterek acil durum uyarısı yayınlamıştı.

IRKÇILIK TARTIŞMASI

Öte yandan son kriz, Demokratlarla Cumhuriyetçi yetkililer arasında ırkçılık tartışması da başlattı. Halkın yüzde 80'inden fazlasının siyah olduğu Jackson'ın Demokrat Belediye Başkanı Chokwe Antar Lumumba, Mississippi'nin Cumhuriyetçi Valisi Tate Reeves'i kente yeterli kaynak aktarmamakla suçladı. Lumumba, “Son iki yıldır bu sorunlarla tek başına mücadele ediyoruz” dedi.

İklim uzmanları, küresel ısınmanın güvenilir su kaynaklarını tehdit ettiğine ve Mississippi'dekine benzer bir krizin birçok yerde yaşanabileceğine dikkat çekiyor.