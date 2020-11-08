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ABD’de ölü aday eyalet meclisi seçimlerini kazandı

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ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde corona virüsüne yenik düşen bir aday, eyalet meclisi seçimlerini kazandı

ABD’de ölü aday eyalet meclisi seçimlerini kazandı

Corona virüsünün merkez üssü haline gelen ve en çok vaka ile ölü sayısına sahip ABD’de, salgın seçimlerde de pek çok sıra dışı olaya imza attı.

Kuzey Dakota’daki eyalet meclisi seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’den aday olan 55 yaşındaki David Andahl, corona virüsü nedeniyle 5 Ekim’de hayatını kaybetti.

Ancak salgın nedeniyle bu yıl posta yoluyla oy verme ve erken seçimlere katılımda rekor kırılırken, Andahl ve Bismarck’tan Dave Nehring, Demokrat rakiplerine karşı sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 41 oy oranıyla yarışı kazandı. Böylelikle hayatta olmayan bir aday seçimin galibi olmuş oldu.

BOŞ BİR KADRO YARATILACAK

ABD basınına konuşan Andahl’ın annesi Pat Andahl, “Onun tutkulu olduğu çok fazla şey vardı. Meclis’e girip bunun bir parçası olmak ve yardım etmeyi istiyordu” dedi.

Eyalet Başsavcısı Wayne Stenehjem ise daha önce Andahl’a verilen oyların yine de sayılması gerektiğini ve boş bir kadro yaratılacağını belirterek, “Bir adaya verilen oyları göz ardı etmek, eyaletteki seçmenleri haklarından mahrum etmek olur” diye konuştu.

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