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ABD’de lisede katliam

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ABD'de bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin 14 yaşında erkek bir çocuk olduğunu açıklandı

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ABD’de lisede katliam
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ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 9 kişinin yaralandığı ve şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Georgia eyaletinin Winder şehrindeki Apalachee Lisesi'nde yerel saatle 11.30 sularında silah sesleri duyuldu. Bunun üzerine okula giden eden polis ekipleri, silahlı saldırı olarak nitelendirdikleri olaya müdahale ederken, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Georgia Soruşturma Bürosu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 9 kişinin yaralandığını bildirdi.
Öte yandan Fox 5’tan Billy Heath’ın aktardığına göre Georgia Soruşturma Bürosu müdürü Chris Hosey, saldırganın 14 yaşındaki Colt Gray olduğunu açıkladı.
Hosey, saldırganın cinayetle suçlanıp ‘yetişkin’ler gibi yargılanacağını belirtti. Ayrıca ölenlerin iki öğretmen ve iki öğrenci olduğu bildirildi.
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