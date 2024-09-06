ABD’de lisede katliam

ABD'de bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin 14 yaşında erkek bir çocuk olduğunu açıklandı

'nineyaletinde bulunan bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 9 kişinin yaralandığı ve şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Georgia eyaletininşehrindeki'nde yerel saatle 11.30 sularında silah sesleri duyuldu. Bunun üzerine okula giden eden polis ekipleri, silahlı saldırı olarak nitelendirdikleri olaya müdahale ederken, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.Georgia Soruşturma Bürosu, olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 9 kişinin yaralandığını bildirdi.Öte yandan Fox 5’tan Billy Heath’ın aktardığına göre Georgia Soruşturma Bürosu müdürü Chris Hosey, saldırganın 14 yaşındaki Colt Gray olduğunu açıkladı.Hosey, saldırganın cinayetle suçlanıpler gibi yargılanacağını belirtti. Ayrıca ölenlerin iki öğretmen ve iki öğrenci olduğu bildirildi.