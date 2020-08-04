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ABD'de Isaias Kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı

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Atlas Okyanusu'nda oluşan Isaias Kasırgası, ABD'nin Kuzey Carolina eyaleti kıyılarına ulaştı. Kuzey Carolina ve New Jersey'de acil durum ilan edildi. Abone ol

ABD'de Isaias Kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı

 

 
Kategori 1 kasırga şiddetindeki Isaias, yerel saat ile 23.30 sularında, Kuzey Carolina eyaletinin güneyindeki Ocean Isle Beach bölgesinde karaya vurdu.
ABD'de Isaias Kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı - 2
Kasırganın karaya yaklaştığı saatlerde ise Kuzey Carolina ve Güney Carolina eyaletlerinin kıyı kesimlerinde şiddetli yağış ve rüzgarlar etkili oldu.
 
ABD'de Isaias Kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı - 3
Hızı saatte 135 kilometreyi bulan kasırga nedeniyle Virginia ve Maryland başta olmak üzere ABD'nin kuzeydoğu yakasındaki eyaletlerde sel ve şiddetli rüzgar uyarısı verildi.
ABD'de Isaias Kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı - 4
Ayrıca kasırga nedeniyle Kuzey Carolina ve New Jersey'de "acil durum" ilan edildi.
ABD'de Isaias Kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı - 5
ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) tarafından yapılan açıklamada, fırtına ve kasırgadan etkilenecek olan bölgelerin “acil durum bölgesi” ilan edildiği ve önlemlerin artırıldığı belirtildi.



 
ABD'de Isaias Kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı - 6
Kasırga nedeniyle Kuzey Carolina'daki Horry kasabasında beş evde yangın çıktı.
ABD'de Isaias Kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı - 7
Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti ve Bahamalar üzerinden 60 kilometre hızla başlayan Isaias, ABD'ye vardığında kasırgaya dönüşmüştü.
ABD'de Isaias Kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı - 8
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