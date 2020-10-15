ABD’de dehşete düşüren iddia!

Corona virüsünün merkez üssü haline gelen ABD'de kan donduran bir iddia ülke medyasının gündeminde

Brigham Young Üniversitesi'ndeki öğrencilerin para karşılığı plazma bağışında bulunabilmek için bilinçli olarak birbirlerine corona virüsü bulaştırdıkları öne sürülüyor.

Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. Worldometers'ın verilerine göre dünya çapında toplam vaka sayısı 38.4 milyon, ölü sayısı ise 1 milyon 92 bin olarak kayıtlara geçti.

Corona virüsünün en ağır vurduğu ülke olan ABD’de ise toplam vaka sayısı 8 milyonu, can kaybı da 220 bini aştı. Bir yandan salgınla mücadele edilen, diğer yandan 3 Kasım’daki Başkanlık seçimlerine hazırlanılan ülkede çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

New York Post’un haberine göre ABD’nin Idaho eyaletinde bulunan Brigham Young Üniversitesi’ndeki öğrenciler kasıtlı olarak corona virüsüne yakalanıyor. Öğrencilerin Covid-19 antikorları içeren plazma bağışında bulunmak için para karşılığı bu yöntemi seçtiği öne sürülüyor.

KANIT ARAYIŞI SÜRÜYOR



Okul yönetimi söz konusu iddiaların ayyuka çıkmasının ardından soruşturma başlattı. Ülke medyasına yansıyan iddialarla ilgili bir açıklama da yayınlayan yönetim, “Para karşılığı plazma bağışlama amacıyla kendilerine ya da bir başkasına corona virüsü bulaştıran kişiler olduğu iddiası bizi fazlasıyla rahatsız etmiştir. Üniversitemiz bu durumu kınarken, söz konusu iddialara ilişkin kanıt arayışını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

SATIN ALAN MERKEZİ İHBAR ETTİLER

Açıklamada, bu durumun ispatı halinde öğrencilerin derhal uzaklaştırma alacağı da vurgulandı.

Doğu Idaho Halk Sağlığı Merkezi’nden Mimi Taylor, Rexburg’daki bir merkezin para karşılığı plazma aldığı yönünde ihbarlar aldıklarını da söylerken, “Haberlerin ve ortaya atılan iddiaların farkındayız. Ancak bulunduğumuz noktada bunlar sadece söylenti. Halk sağlığını riske atan bu tip bir davranışı kesinlikle desteklemiyoruz” dedi.