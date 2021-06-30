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ABD’de çöken binada zamana karşı yarış

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ABD’de çöken binada zamana karşı yarış
 

ABD’nin Florida eyaleti Miami kentinin Surfside bölgesinde 12 kattan oluşan binanın kısmen çökmesi sonucu yaşamını kaybedenlerin sayısı 12’ye çıktı.
Arama kurtarma çalışmalarının altıncı gününde enkazdan bir kişinin daha cansız vücudu çıkarıldı.
Yıkıntı altında olduğu kabul edilen 149 şahsa hala ulaşılamadı.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Florida eyalet yetkilileri, federal hükümetten ek arama ve kurtarma ekibi talep etti..

Facianın birinci saatlerinden bu yana enkazdan asla kimse canlı olarak kurtarılamadı.

Kurtarma çalışmalarında her geçen gün umutlar tükeniyor. 

1981 senesinde inşa edilen binanın çökme sebebi de araştırılıyor. 

2018’de binanın kusurlu tasarım sebebiyle yıkılma tehlikesi bulunmuş olduğu rapor edilmiş ve ortalama 9 milyon dolarlık bir tamirat planlanmıştı.

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