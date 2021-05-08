ABD’de Cicadas istilası: 17 yıl sonra geri dönüyorlar

17 yıl boyunca yeraltında yaşayan Cicadas böcekleri yeryüzüne çıkıyor. Amerika’nın 17 eyaletinde görülen ağustos böceği ailesinden gelen Cicadas böceklerinin sayılarının trilyonlara ulaşabileceği ve bu yaz Amerikalılara zor anlar yaşatabileceği belirtiliyor.

İlkbaharda çiftleşmek için ortaya çıkan ağustos böceklerinden farklı olan Cicadaslar ağaç köklerinden besleniyor.

Yeraltından çıkan Cicadaslar en yakın dikey yüzeye tırmanıyor. Dış iskeletlerini döküp, kanatlarını şişirdikten sonra birkaç gün dinlenip kabuklarının sertleşmesini bekleyip çiftleşmeye başlarlar. Erkekler çiftleşme şarkılarını söylemeye başladığında, inanılmaz yüksek ses çıkarırlar.

Michigan Üniversitesi böcek bilimcisi Gary Parsons, “Parklarda, ormanlarda, mahallelerde birikebilirler ve görünüşe göre her yerde olabilirler. Bu kadar bol olduklarında, zaman zaman insanlara saldırabilirler. Her yere uçarlar, inerler ve sürünürler” dedi.

DÖNÜM BAŞINA 1.5 MİLYON BÖCEK

Dönüm başına 1.5 milyon böcek olabilir ve bu da kuluçka popülasyonunu trilyonlara çıkarabilir. Mayıs başında ortaya çıkarlar. Yaşam süreleri dört ila altı haftadır ve Haziran sonundan Temmuz ayına kadar ölmeye başlarlar.

Cicadaslar arı veya eşekarısı gibi sokacak donanıma sahip değildir. Tutulursa cildinizi delebilecek dikenli ayakları vardır. Bir daha 2038 yılında ortaya çıkacaklar.