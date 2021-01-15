ABD’de azil süreci yaşayan tek Başkan Trump mı?

TRUMP İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen görevden azledilme süreci sonrasında ABD Senato’su Trump'ın suçlu olup olmadığına yönelik bir yargılama gerçekleştirecek ve oylama yapacak.

Trump'ın suçlu bulunması ve görevden azledilmesi için Senato'da üçte iki çoğunluk gerekirken, 20 Ocak’ta görevi seçilmiş başkan Joe Biden’a devredecek Trump’ın Senato sürecinin bu süreye kadar tamamlanması beklenmiyor. Bununla birlikte eğer Senato üçte iki çoğunluğu sağlayıp Trump'ın azline karar verirse, bu durum Donald Trump’ın bir sonraki seçimde, yani 2024’te aday olmasına karşı engel teşkil edebilir.

Hakkında iki kez azil süreci başlatılan ilk başkan olan Donald Trump'tan önce de bazı başkanlar hakkında azil süreçleri yaşanmıştı.

Kökeni 1788 yılına dayanan ABD demokrasisinde Trump dışında bir başkan azledilmiş, biri azledilmeden istifa etmiş, birinin azli için Senato'da yeterli çoğunluk sağlanamamıştı.. İşte Temsilciler Meclisi tarafından azil süreci başlatılan ABD başkanları ve neden azledildikleri...