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ABD’de 10 eyaletteki McDonald’s ürünlerinde koli basili bakterisi tespit edildi

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ABD'nin 10 eyaletinde McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde koli basili (E.Coli) bakterisi tespit edildiği bildirildi

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ABD’de 10 eyaletteki McDonald’s ürünlerinde koli basili bakterisi tespit edildi
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ABD’nin 10 eyaletinde McDonald’s restoranlarında üretilen hamburgerlerde koli basili (E.Coli) bakterisi tespit edildiği bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, McDonald’s’ın “Quarter Pounder” adlı hamburgerinde koli basili bakterisine rastlandı.

Açıklamada Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wisconsin ve Wyoming eyaletlerinde bu bakteri nedeniyle hastalanan 49 kişiden birinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Hamburgerlerde kullanılan sığır etinden yapılan köfte ve soğanın koli basili bakterisi içerebileceği ancak bunun kesin olmadığı kaydedilen açıklamada, McDonald’s’ın bazı eyaletlerde bu hamburgerlerin satışını ve şüpheli malzemelerin kullanımını durdurduğu belirtildi.

Açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İnsanlar ve hayvanların bağırsaklarında bulunan koli basili bakterisi, genellikle zararsız olsa da bazı türleri gıda zehirlenmesine, idrar yolu ve kan dolaşımı enfeksiyonuna yol açabiliyor.

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