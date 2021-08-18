ABD yangınlarla boğuşuyor

Şu ana kadar 630'u ev olmak üzere bin 100'den fazla yapı küle döndü. 16 binden fazla yapı halen tehdit altında bulunuyor.
Bununla birlikte alevler 18 bin nüfuslu Susanville kentinin 12 kilometre yakınına kadar ilerledi. Bölge sakinlerine tahliye için hazır olmaları yönünde uyarı yapıldı.
18 YERLEŞİM YERİNİN ELEKTRİĞİ KESİLDİEyalette faaliyet gösteren elektrik şirketi "Pacific Gas & Electric", yangının büyümesine karşı alınan önlemler kapsamında, Kaliforniya’nın kuzeyinde bulunan 18 yerleşim yerinde elektrikleri kestiklerini bildirdi.
Elektrik kesintisinden yaklaşık 51 bin hane etkilendi.
Kaliforniya'nın kuzeybatısında 14 Temmuz’dan bu yana süren "Dixie" yangınında ise şu ana kadar 200 bin hektardan fazla ormanlık alan tahrip oldu.
GREENVİLLE KASABASI TAMAMEN KÜLE DÖNDÜYangın sebebiyle 800'den fazla kişiye ev sahipliği yapan eyaletin kuzeybatısındaki tarihi Greenville kasabası tamamen küle dönmüş, 180'den fazla yapı kullanılamaz hale gelmişti.
"Dixie" yangını, "eyalet tarihinin en büyük 2’nci yangını" olarak kayıtlara geçmişti.