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ABD yangınlarla boğuşuyor

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İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma son birkaç aydır Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada etkisini şiddetli bir şekilde gösteriyor. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir süren yangınlar, eyaletin kuzey kesiminde ilerliyor. Yetkililer, hafta sonu patlak veren "Caldor" yangınının Sierra Nevada bölgesinde ilerlemeye devam ettiğini söylerken, 50 bini aşkın evin elektiriğinin kesildiğini açıkladı

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ABD yangınlarla boğuşuyor
ABD'nin Kaliforniya eyaleti bir aydan uzun süredir yangınlarla mücadele ediyor. Eyaletin kuzeyinde çıkan ve Dixie adıyla anılan yangın 2 bin 434 kilometrekare alanda etkili oldu.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde orman yangınlarıyla mücadele büyüyor: 50 binden fazla evin elektriği kesildi - 2
Şu ana kadar 630'u ev olmak üzere bin 100'den fazla yapı küle döndü. 16 binden fazla yapı halen tehdit altında bulunuyor.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde orman yangınlarıyla mücadele büyüyor: 50 binden fazla evin elektriği kesildi - 3
Bununla birlikte alevler 18 bin nüfuslu Susanville kentinin 12 kilometre yakınına kadar ilerledi. Bölge sakinlerine tahliye için hazır olmaları yönünde uyarı yapıldı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde orman yangınlarıyla mücadele büyüyor: 50 binden fazla evin elektriği kesildi - 4

18 YERLEŞİM YERİNİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Eyalette faaliyet gösteren elektrik şirketi "Pacific Gas & Electric", yangının büyümesine karşı alınan önlemler kapsamında, Kaliforniya’nın kuzeyinde bulunan 18 yerleşim yerinde elektrikleri kestiklerini bildirdi.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde orman yangınlarıyla mücadele büyüyor: 50 binden fazla evin elektriği kesildi - 5
Elektrik kesintisinden yaklaşık 51 bin hane etkilendi.


ABD’nin Kaliforniya eyaletinde orman yangınlarıyla mücadele büyüyor: 50 binden fazla evin elektriği kesildi - 6
Kaliforniya'nın kuzeybatısında 14 Temmuz’dan bu yana süren "Dixie" yangınında ise şu ana kadar 200 bin hektardan fazla ormanlık alan tahrip oldu.

GREENVİLLE KASABASI TAMAMEN KÜLE DÖNDÜ

Yangın sebebiyle 800'den fazla kişiye ev sahipliği yapan eyaletin kuzeybatısındaki tarihi Greenville kasabası tamamen küle dönmüş, 180'den fazla yapı kullanılamaz hale gelmişti.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde orman yangınlarıyla mücadele büyüyor: 50 binden fazla evin elektriği kesildi - 8
"Dixie" yangını, "eyalet tarihinin en büyük 2’nci yangını" olarak kayıtlara geçmişti.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde orman yangınlarıyla mücadele büyüyor: 50 binden fazla evin elektriği kesildi - 9

KÜRESEL ISINMA ORMAN YANGINLARININ GÖRÜLME SIKLIĞINI ARTIRDI

Bilim insanlarına göre, küresel ısınma ülkenin batısını son 30 yılda daha sıcak ve kurak hale getirdi ve orman yangınlarını sıklaştırdı.
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