ABD tarihinin ilklerinin sahibi yemin etti

‘Kamala Harris’in köyü’ büyük sevinç içerisinde
Anne tarafından Hindistan asıllı olan Kamala Harris’in memleketi olarak kabul edilen Hindistan’ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletindeki Thulasendrapuram köyünde büyük sevinç yaşandı. Köy halkı, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kadın, siyahi ve Güney Asya kökenli başkan yardımcısı olarak yemin ederek göreve başlayan Harris’in tarihi başarısını, havai fişeklerle ve dualarla kutladı.
ABD’nin yeni başkan yardımcısı Kamala Harris, geçtiğimiz gün Washington DC’de yemin ederek görevine başladı.
ABD tarihinin ilk kadın başkan yardımcısı olan Kamala Harris’in annesinin soyu güney Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinin Thulasendrapuram köyünden geliyor.
Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai'ye yaklaşık 350 kilometre uzaklıkta olan köyde, Kamala Harris’in yemin töreni coşkuyla kutlandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk kadın, Siyahi ve Güney Asya kökenli başkan yardımcısı olarak yemin ederek göreve başlayan Harris’in tarihi başarısını, havai fişeklerle ve dualarla kutlandı.
Annesinin babası güney Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinin Thulasendrapuram köyünde doğan Harris’in yemin töreni, köyünde canlı olarak izlendi.
Tam yemin ettiği sırada köy halkı “Yaşasın Kamala Harris” diye bağırarak havai fişek patlattılar.
Yemin töreniyle birlikte büyük bir coşkuyla eğlenen halk ile birlikte köy halkının büyük bir bölümü Hindu tapınağında dua etti.
Yeni başkan yardımcısı Harris’in annesi Shyamala Gopalan Harris de Hindistan'da doğdu. Daha sonra okumak için ABD’ye geçti.
Berkeley'deki California Üniversitesi'nden beslenme ve endokrinoloji alanında doktora derecesi aldı ve Kamala Harris'in babası Donald Harris ile tanıştı.
Kamala Harris birçok kez annesinden “doğanın gücü ve hayatımdaki en büyük ilham kaynağı” olarak bahsetti.
Meme kanseri üzerine çalışan, diplomat kızı Hint asıllı bir bilim kadını annenin ve Stanford Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan Jamaika asıllı bir babanın iki kızından biri olan Kamala Harris, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland kentinde dünyaya gelip burada büyüdü.
Tarihsel olarak "siyah okulu" olarak anılan başkent Washington’daki Howard Üniversitesi’nde siyaset bilim ve ekonomi üzerine lisansını aldı. Ardından San Francisco yakınlarındaki Hastings College of Law’da hukuk derecesini tamamlar tamamlamaz eyalette suç oranlarının yüksek olduğu Alameda County’de savcı olarak göreve başladı.
Harris, 2003 yılında San Francisco bölge savcısı oldu. Bu göreve gelen ilk siyah ve Asya kökenli kadın olma özelliğine sahip.
Harris, Ekim 2018'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hayatını kaybetmesinin ardından Trump'ı bu cinayete "göz yummakla" suçladı.
Kamala Harris, sivil haklar konusundaki hassasiyeti ve hukukçu kimliğiyle de biliniyor.
2010 yılında yine bir ilke imza atarak Kaliforniya eyaletinin ilk kadın başsavcısı oldu. ABD'deki sistemde bu makam adalet bakanlığı anlamına da geliyor.
Kariyerindeki tüm bu başarılar ve ilkler Harris'in 2017’de ABD’nin ikinci siyah kadın senatörü ve ilk Hint asıllı senatör olmasının önünü açtı. Kaliforniya’dan seçildiği senatörlük görevinde, iç güvenlik soruşturmalarından, hükümet işlerinden, istihbarattan, bütçeden ve adaletten sorumlu komitelerde görev yaptı.
55 yaşındaki Senatör, siyasi kariyerine 2019’da Demokrat Parti’den ABD Başkanlığı yarışına girerek devam etti.
Adaylığı ilk başta büyük bir coşkuyla karşılansa ve televizyondaki tartışma programlarında rakiplerine karşı başarılı bir performans sergilese de hızlı yükseldiği anketlerde düşüşe geçince Aralık 2019’da başkanlık yarışından çekildi.
Harris’in vaat ettiği değişimler arasında yargı sisteminde reform ve ırk adaletini sağlama tasarısı vardı.
Çekildikten üç ay sonra başkanlık için Biden’ı desteklediğini, "Ülkemize şerefle hizmet etmiş bir kişi ve ona her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Onun bir sonraki ABD Başkanı olarak seçilmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım" diyerek duyurdu.