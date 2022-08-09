ABD tarihinde bir ilk: Trump'ın evine FBI baskını

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki evinin FBI tarafından basıldığını duyurdu. Baskının, Trump'ın ABD başkanı olduğu sırada Florida'daki evine gizli devlet belgelerini alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğu açıklandı. Baskın sırasında New York'ta olan Trump, "Böyle bir saldırı ancak bozuk, üçüncü dünya ülkelerinde gerçekleşebilir" dedi

ABD'de bir ilk yaşandı. Federal ajanlar, eski bir ABD Başkanı'nın evini aradı.



Eski ABD Başkanı Donald Trump, gelişmeyi kendi sosyal medya platformundan duyurdu.



Trump, 45. ABD Başkanı olarak paylaştığı metinde, aramayı, ulus için karanlık zamanlar olarak niteledi. "Böyle bir saldırı sadece 3. dünya ülkelerinde olur" dedi.



Ajanların evi ablukaya aldığını iddia eden Trump, "Radikal sol, adalet sistemini silaha çevirdi" suçlamasında bulundu.



Daha önce hiç bir ABD Başkanının böyle bir şey yaşamadığını vurgulayan Trump, "Demokratlar 2024'te başkanlık için yarışmamı istemiyor" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'IN EVİ NEDEN BASILDI?

FBI ajanlarının mülkünde bulunan bir kasayı kırdığını iddia eden Trump, "İlgili devlet kurumlarıyla yapılan çalışma ve iş birliğinden sonra evime yapılan bu habersiz baskın gerekli veya uygun değildir" değerlendirmesinde bulundu.



Associated Press, konudan bilgisi bulunan kişilere dayanarak, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin bir soruşturmayla ilgili olduğunu belirtti.



ABD Başkanı olduğu dönemde Trump'ın erişiminde bulunan 15 kutu belgenin halen iade edilmediği ifade ediliyor.



Federal yasaların, gizli devlet belgelerinin yasalarca belirlenmiş yetkili yerlerden dışarı çıkarılmasını yasakladığı bilgisi paylaşıldı.

FBI'ın baskın yaptığı Trump'ın Florida'daki Mar-A-Lago adlı evi

"WATERGATE" SKANDALINA BENZETTİ

Diğer taraftan Trump, olayı 1972-1974 yılları arasında Başkan Richard Nixon yönetimi döneminde yaşanan "Watergate" skandalına benzetti.

EKSİK KAYITLAR

Öte yandan, Şubat ayında arşivci David Ferriero, ABD Meclisi milletvekillerine Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'nin 2021 boyunca 15 kutu kaydın iadesi hakkında Trump ile iletişim halinde olduğunu söyledi.

Ferriero, o sırada Ulusal Arşivler'in hala bir envanter yürüttüğünü, ancak bazı kutuların "sınıflandırılmış ulusal güvenlik bilgileri olarak işaretlenmiş" öğeler içerdiğini açıkladı.

Trump daha önce bazı kayıtları arşivlere iade etmeyi kabul ettiğini doğrulayarak bunu "sıradan ve rutin bir süreç" olarak nitelendirdi. Ayrıca arşivlerde "hiçbir şey 'bulunmadığını' iddia etti.

Konuya yakın bir kaynak, Nisan ayında yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın Trump'ın Florida mülküne götürdüğü kayıtlara ilişkin erken aşamada bir soruşturma başlattığını söyledi.

Trump'ın gelini Lara Trump ise ABD'nin eski başkanının yalnızca yasal olarak almaya yetkili olduğu hatıraları aldığını öne sürdü.

Lara Trump, Fox News'e verdiği demeçte, "Bakın, kayınpederim, herkesin bildiği gibi, gazete ve dergi kupürleri ile fotoğraflar gibi Beyaz Saray'dan alma sahip olduğu belgeleri saklamayı severdi" dedi.

TRUMP DESTEKÇİLERİ TOPLANDI

Öte yandan, onlarca Trump destekçisi, Mar-a-Lago yakınlarında toplandı. Göstericiler, Trump'ı destelediklerini ve ABD'nin eski başkanı Trump'ın evindeki aramanın Demokrat Parti'nin yeni bir düzmecesi olduğunu öne sürdü.

Trump lehine slohgan atan göstericilerden biri, "Bence bu Trump hakkında aslı olmayan uydurmaların bir yenisi, aynı 6 Ocak'ta olduğu gibi. Trump 6 Ocak'ta yanlış hiçbir şey yapmadı. Trump'ın emirlerini ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi reddettiği için bunlar yaşandı" dedi.

Trump destekçileri Mar-a-Lago yakınlarında toplanarak slogan attı.