ABD, stratejik bir hamleye girişiyor

ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin başını çektiği taarruz grubunu Doğu Akdeniz'e daha hızlı ilerlemesini istedi, yanı sıra USS Georgia adlı denizaltının Doğu Akdeniz'e konuşlandırılacağını duyurdu

İran ve vekil güçlerinin muhtemel misillemesine karşı İsrail ile Batılı ülkeler ve Orta Doğu'daki Arap müttefikleri hazırlıklar yapıyor.

İsrail yönetimi, Batılı ülkeler ve Orta Doğu'daki müttefikleri günlerdir bir İran saldırısına karşı hazırlık yapıyor. Amerikan Axios yayın organı, ABD, İngiltere, Fransa ve birçok Arap ülkesinin İran misillemesini önlemek için hazırlıklara son şeklini verdiğini yazdı.

İsrail'in ana müttefiki ABD, Hürmüz Boğazı ve Doğu Akdeniz'e uçak gemileri konuşlandırma kararının ardından stratejik bir hamleye girişiyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin başını çektiği taarruz grubu bölgeye daha hızlı ilerlemesini istedi, yanı sıra USS Georgia adlı denizaltının Doğu Akdeniz'e konuşlandırılacağını duyurdu.

150 Tomahawk güdümlü füze taşıyabilen denizaltının tam da yeni bir saldırı beklenirken Doğu Akdeniz'in dibine sevk edildiğinin Pentagon tarafından resmi olarak duyurulması, oldukça nadir rastlanan bir adım. ABD Savunma Bakanlığı, denizaltıların hareketlerini ve konumlarını çoğunlukla paylaşmıyor.

ABD'nin başkenti Washington'dan bildiren Al Jazeera muhabiri Shihab Rattansi, Pentagon'un denizaltı ve uçak gemisi hamlesini şaşırtıcı ve şoke edici olarak yorumladı. USS Abraham Lincoln uçak gemisi liderliğindeki taarruz grubunun Ağustos ayı başında Pasifik Okyanusu'ndaki ABD adası Guam'dan yola çıktığını hatırlatan Rattansi, konuşlandırmanın 'hızlandırılması' için emir verilmesinin kesinlikle şaşkınlık verici olduğunu vurguladı.

Resmi açıklamaya göre halihazırda Orta Doğu'da olan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin bölgeden ayrılmayacağının da netleştiğini aktaran Al Jazeera muhabiri, konumları gizli tutulan denizaltıların ABD ordusunun Orta Doğu operasyonlarını yürüten Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) emrine verilmesinin ise kaşların çatılmasına neden olduğunu bildirdi.

"Açık bir şekilde, bu bölgedeki birilerine bir mesaj olacaktır. Kim olduğuna dair kendi tahminlerinizi yapabilirsiniz" diyen Shihab Rattansi, uçak gemilerinin balistik füze savunma yeteneğine sahip olduğunu ekledi.

Axios yayın organına göre, denizaltı duyurusundan önce ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'le görüşen İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ülkesinin geniş çaplı bir İran saldırısı beklediğini söyledi.

Gallant İran ordusunun hazırlıklarına atıfta bulunurken, İsrail istihbaratı da misillemenin birkaç gün içinde gerçekleşmesini bekliyor.

New York Times ve İsrail gazetesi Yediot Ahronot'ta gazetecilik yapan Ronen Bergman, senkronize bir saldırı yerine koordineli bir saldırı beklendiğini söyledi.



