ABD, son 100 yılın en güçlü kasırgasından kaçıyor

ABD’yi bugün vurması beklenen Milton, tahminlere göre 100 yılın en güçlü kasırgası olacak. ABD Başkanı Biden, halka evlerinden hemen ayrılma çağrısı yaptı, milyonlarca kişi bölgeden kaçıyor

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi’nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası’nın son 100 yılın “en güçlüsü” olacağı uyarısında bulundu.

Florida kıyılarına doğru ilerleyen ve saatteki hızı 230 kilometreyi bulan ve “canavar kasırga” olarak nitelenen Milton Kasırgası’yla ilgili, federal ve yerel yetkililer alarm durumuna geçti. Açıklamada, kasırgadan en çok etkilenecek bölgelerin 3 ila 4,5 metreye kadar sular altında kalabileceği, büyük okyanus dalgalarına yola açabileceği tahmini paylaşıldı.

Hava durumu takibi yapan The Wheater Channel isimli internet sitesinde ise kasırganın çarşamba gecesi geç saatlerde veya perşembe sabahı ABD anakarasına ulaşarak Florida’nın Tampa, Sarasota ve Fort Myers gibi yerleşim yerlerini içeren yoğun nüfuslu bir bölgeyi etkisi altına alması beklendiği kaydedildi. Bölgede milyonlarca kişi kasırgadan kaçmak için yola çıktı. Birçok yol tıkanırken ABD’liler hazırlık için marketlere akın etti.

BIDEN GEZİSİNİ İPTAL ETTİ

ABD Başkanı Joe Biden da, Florida eyaletinin Milton Kasırgası’nın muhtemel yolu üzerinde bulunan sakinlerine acil tahliye uyarısında bulunarak “Milton, Flordia’yı vuracak son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir” dedi.

Florida kıyılarına doğru ilerleyen ve saatteki hızı 230 kilometreyi bulan Milton Kasırgası’nın “devasa” bir kasırga olduğunu kaydeden Biden, herkesin en hızlı şekilde yerleşim bölgelerini boşaltması gerektiğini vurguladı. ABD Başkanı, “Çoktan bulunduğunuz yeri tahliye etmeniz gerekirdi, bu ölüm kalım meselesi. Derhal tahliye edin” ifadelerini kullandı.

Biden, gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla daha önce planlanan Almanya ve Angola ziyaretlerini de iptal etti.

Bölgeyi önceki hafta da Helene Kasırgası vurmuş, 200’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.