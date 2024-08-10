ABD savaş gemisi, Limasol’da

ABD donanmasına ait amfibi hücum gemisi, Limasol'a demirledi

ABD donanmasına ait amfibi hücum gemisi USS Wasp, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Limasol Limanı'na ziyaret gerçekleştirdi.

USS Wasp (LHD 1), 24. Deniz Piyadeleri Seferi Birimi (MEU) Özel Harekat Yeteneği (SOC) ile düzenli olarak planlanan liman ziyareti için önceki gün Limasol'a ulaştı.

Güney Kıbrıs'ın, Akdeniz'de faaliyet gösteren ABD donanmasına ait gemiler için sık sık gidilen bir yer olduğuna işaret edilerek, daha önceki ABD gemilerinin Güney Kıbrıs ziyaretleri hakkında da bilgi paylaşıldı.

Görüşlerine yer verilen USS Wasp'ın Komutan Subayı Kaptan Christopher Purcell, liman ziyaretlerinin iki ülkenin ilişkilerini güçlendirdiğini belirterek, gemideki denizciler ve deniz piyadelerinin Kıbrıs kültürünü tanımak için sabırsızlandıklarını ifade etti.

Diğer yandan, sitede USS Wasp gemisinin Limasol Limanı'nda ne kadar demirleyeceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Limasol Limanı’na gelen Amerikan gemisi ve Limasol üzerinde uçan Osprey savaş uçakları endişeye neden oldu.

Dün Sosyal Medya üzerinden fotoğraf paylaşımında bulunan bazı Rumlar “Akdeniz’in yüzen uçak gemisiydik, öyleyiz”, “Geçen hafta yine her gün Girit’ten İsrail’e gidip geliyorlardı. Geminin taşıdığı Osprey askeri uçağı Limasol üzerinde uçuyor”, “Yıllar önce babalarınızın yaptığı gibi dünyanın kıymetini bilin”, gibi paylaşımlarda bulundu.

Öte yandan, American Navy sitesinden yapılan açıklamada, Limasol Limanı’na gelen geminin esas amacının Agios Stefanos Foundation ile koordinasyon ve işbirliği yapmak olduğu belirtilirken, deniz kuvvetlerine ait personelin Kıbrıs kültürünü, dinini ve yerel yemeklerini tanımak için heyecanlı olduklarını ifade edildi.

Ayrıca liman ziyaretlerinin ilişkilerini güçlendirmede ve tecrübe paylaşımında önemli bir rol üstleneceği vurgulandı. Sitede, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Ağustos 2023’ten beri ABD savaş gemileri için uğrak noktası olduğuna da işaret edildi.

