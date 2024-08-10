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ABD savaş gemileri bölgede

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ABD savaş gemileri bölgede
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ABD bir güç gösterisi olarak, İran liderliğindeki İsrail'e yönelik bir saldırıya hazırlık olarak bölgeye daha fazla savaş gemisi gönderdi. Savaş gemileri füze savunma donanımlarıyla kuşatıldı.
F-22 savaş uçaklarından oluşan bir filonun İsrail'e gönderilen ABD silahları arasında olduğu belirtildi.
 
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