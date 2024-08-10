ABD savaş gemileri bölgede

ABD bir güç gösterisi olarak, İran liderliğindeki İsrail'e yönelik bir saldırıya hazırlık olarak bölgeye daha fazla savaş gemisi gönderdi. Savaş gemileri füze savunma donanımlarıyla kuşatıldı.

F-22 savaş uçaklarından oluşan bir filonun İsrail'e gönderilen ABD silahları arasında olduğu belirtildi.

