ABD, Pandeminin yeni dönemine hazırlanıyor

Corona virüsünün Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayıları düşüşe geçerken Amerika’da sağlık yetkilileri pandeminin bir sonraki aşamasına hazırlanıyor.

Amerika’nın çok sayıda eyaleti COVID önlemlerini hafifletmeye başladı. CDC’nin verilerine göre günlük vaka sayılarının yedi günlük ortalaması geçen haftaya göre yüzde 40 düştü. Günlük hastaneye yatma oranı yüzde 28 ve ortalama günlük ölümler yüzde 9 azaldı.

Beyaz Saray’ın COVID-19’la mücadele koordinatörü Jeff Zients, ‘‘COVID'in kriz olmaktan çıkarak korunabileceğimiz ve tedavi edebileceğimiz bir şey haline döndüğü bir döneme doğru ilerliyoruz’’ dedi.

Zients, ‘‘Önceliğimiz Omicron’la mücadele etmek. Aynı zamanda da geleceğe hazırlanacağız’’ diye konuştu.

CDC Başkanı Rochelle Walensky ne zaman maske takılacağını da düzenleyen yeni COVID-19 kılavuzları hazırlamaya odaklandıklarını söyledi ve en önemli kriterin hastaneye yatma kapasitesi olacağını kaydetti.

CDC yenilenmiş kılavuzların Şubat sonu ile Mart başı arasında açıklanmasını umuyor. Bu tarihlerde birçok eyalette maske zorunluluğu kalkmış olacak.

Walensky hastaneye yatma oranı gibi kriterler iyileştikçe kişilere maske takma gibi önlemlerden nefes alabilecekleri bir ortam sağlamayı umduklarını söyledi.

Walensky hala belli durumlarda; örneğin COVID semptomları yaşandığında, COVID tanısı konulduktan sonraki 10 gün boyunca ya da COVID olan biriyle temastan sonra yine maske takılması gerekeceğini belirtti.

Beyaz Saray’ın COVID testi danışmanı Tom Inglesby yönetimin şirketlerden ülkenin test kapasitesinin nasıl güçlendirilebileceği konusunda tedarik zinciri zorlukları ve piyasadaki dalgalanmalar dahil bilgi talep ettiğini kaydetti ve sektörün yanıtının ABD’nin yatırımlarını yönlendirmesine yardım edeceğini kaydetti.

ABD’de şu anda yaklaşık 50-60 milyon kişi eczanelerden sigorta kapsamında reçetesiz bedava COVID-19 testi alabiliyor. Inglesby yönetimin daha fazla sigorta şirketiyle satış noktaları oluşturulması için çalıştığını belirtti.

Zients ise hükümetin şimdiden 200 milyon ücretsiz bireysel COVID testini adreslere gönderdiğini kaydetti.