ABD'nin yeni başkanı Biden

ABD'de Başkanlık seçimini Demokratların adayı Joe Biden kazandı

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonucu belli oldu. Oy sayımının sürdüğü kritik Pennsylvania'dan son gelen sonuçlara göre Biden, bu eyaletten gelen 20 delegeyi alıyor. Henüz resmi sonuçlar açıklanmasa da, kazandığı diğer eyaletlerden 253 delege sayısına ulaşan Biden'ın böylece başkanlık için gerekli olan 270 delege sayısını aşarak başkanlığa hak kazandığı öngörülüyor.

Demokratların seçimi kazanmasıyla birlikte Kamala Harris de başkan yardımcısı oluyor. Böylece ABD tarihinde ilk kez bir siyah kadın, başkan yardımcısı olacak.

Joe Biden, sonuçların gelmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada "Tüm Amerikalıların başkanı olma" sözü verdi ve "Amerikan halkının bana ve seçilmiş başkan yardımcısı Harris'e olan güveninden gurur duyuyorum. Öngörülemeyen engellere rağmen rekor sayıda Amerikalı oy kullandı. Bu da bir kez daha demokrasinin Amerika'nın kalbinde attığını kanıtladı." ifadelerini kullandı:

"Kampanya sürecinin bitişiyle birlikte artık öfkeyi ve sert söylemleri arkamızda bırakma ve ulus olarak bir araya gelme zamanı. Amerika'nın birleşmesi ve iyileşmesinin zamanı geldi. Biz Amerika Birleşik Devletleri'yiz. Ve birlikte hareket ettiğimiz sürece yapamayacağımız hiçbir şey yok."

Pennsylvania'nın en kalabalık şehirlerinden Philadelphia'da oy sayımı devam ederken toplanan Biden destekçileri, oy sayım merkezinin önünde kutlamalara başladı.



Biden, oyunu da kullandığı Pennsylvania'ya seçim kampanyası boyunca 19 kez gitmişti. Kampanyasına başladığı ve bitirdiği eyalet de burası olmuştu.

Aynı alanda Cumhuriyetçilerin adayı ve Başkan Donald Trump'ın destekçileri de günlerdir bekliyordu. Trump destekçilerinden bazılarının ağır silahlar taşıdığı görülmüş; iki kişi kanuna aykırı şekilde silah taşımak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Aynı zamanda yoğun olarak Demokratlara oy veren New York, Illinois gibi eyaletlerde de kutlamalar yapılıyor.

Donald Trump, seçim gecesinden bu yana bazı eyaletlerde yeniden sayım talebinde bulunacağını söylüyor. Küçük bir farkla geride kaldığı Michigan ve Georgia'da hile olduğuna yönelik iddialarla mahkemeye giden Trump'ın başvuruları, kanıt olmadığı için reddedildi.

Pennsylvania eyaleti yetkilileri de "kesinlikle hile ya da usulsüzlük olmadığını" açıkladı.

Biden'ın küçük farkla önde olduğu ve sayımın devam ettiği Georgia'da yeniden sayım yapılacağı açıklandı. Ancak Gerogia'dan gelecek sonuç, mevcut durumda Biden'ın delege sayısını değiştirmiyor.

Diğer eyaletlerde yeniden sayım olması durumunda kesin ve resmi sonuçların açıklanması Kasım ayı sonunu bulabilir.