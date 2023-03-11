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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet azaldı.

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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 4-10 Mart haftasında önceki haftaya göre 2 adet azalarak 590'a geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 63 adet arttı.

Perşembe gününü 81,59 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 82,64 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 76,68 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 75,72 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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