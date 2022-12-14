ABD füzyon enerjisinde büyük bir bilimsel buluşu açıkladı

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, sınırsız ve temiz füzyon enerjisinin gelişimine yönelik büyük bir bilimsel buluş gerçekleştirdiklerini duyurdu.



ABD Enerji Bakanı Granholm, Kaliforniya’daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı’ndaki bilim adamlarının gerçekleştirdiği füzyon enerjisi buluşuna dair basın toplantısı düzenledi.



Ulusal Ateşleme Tesisi’ndeki bilim insanlarının füzyon ateşlemesini başardığını belirten Granholm, bunun füzyon reaksiyonlarından süreci başlatmak için kullanılan enerjiden daha fazla enerji yarattığını aktardı.



Granholm, söz konusu deneyin dünyanın herhangi bir yerindeki bir laboratuvarında ilk kez yapıldığını vurgulayarak, “Bu 21. yüzyılın en etkileyici bilimsel başarılarından biri.” değerlendirmesinde bulundu.



Araştırmacıların 60 yılı aşkın süredir bunun üzerinde çalıştığını anlatan Granholm, bu bilimsel başarının güvenli, emniyetli ve etkili bir nükleer caydırıcılığın sürdürülmesi için yeni bir alan açarak ulusal güvenliği güçlendirdiğini ifade etti.



Granholm, “Ateşleme, yalnızca yıldızlarda ve güneşte bulunan belirli koşulların ilk kez aynısını yapmamızı sağlıyor.” dedi.



TEMİZ ENERJİ ÜRETİMİNDE KULLANILABİLECEK



Bu “dönüm noktasının” ABD’yi sıfır karbon füzyon enerjisi olasılığına bir adım daha yaklaştırdığını anlatan Granholm, füzyon enerjisinin temiz enerji üretiminde, ulaşım yakıtlarında ve ağır sanayiye enerji sağlamada kullanılabileceğini söyledi.



Granholm, “Bugün dünyaya Amerika’nın büyük bir bilimsel buluş gerçekleştirdiğini anlatıyoruz.” diye konuştu.



Ulusal laboratuvarlara ve temel araştırmalara yaptıkları yatırımlara dikkati çeken Granholm, “gücünü kısmen füzyon enerjisinden alan bir gelecek” için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.



Söz konusu başarının daha da fazla keşfi tetikleyeceğine işaret eden Granholm, füzyon buluşunun tarih kitaplarına geçeceğini kaydetti.



FÜZYON NEDİR?



ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, füzyonun, iki hafif çekirdeğin birleşerek daha ağır tek bir çekirdek oluşturması ve büyük miktarda enerji açığa çıkarma işlemi olduğu belirtildi.



Açıklamada, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı’nın deneyinin hedefe 2,05 megajul enerji vererek füzyon eşiğini aştığı ve 3,15 megajul füzyon enerjisi çıkışı sağladığı bildirildi. (AA)