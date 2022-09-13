ABD Donanması: Elimizde hiç yayınlanmamış UFO görüntüleri var

Amerika Birleşik Devletleri Donanması, ellerinde hiç yayımlanmamış UFO görüntülerinin olduğunu belirtti. Bu görüntülerin 'ulusal güvenliğe zarar vereceği' gerekçesiyle kamuoyuyla paylaşılmayacağı da ifade edildi

ABD Donanması, kısaca UFO olarak bilinen Tanımlanamayan Uçan Cisimler hakkında yeni bir açıklama yaptı. Ellerinde yayımlanmayan UFO görüntüleri bulunduğu aktarıldı.



2020'de Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA’in UFO’larla ilgili binlerce belgesi erişime açıldı. Belgelerde uçan gizemli cisimlerle ilgili bazı vakalar yer aldı.



CEVAP İKİ YIL SONRA GELDİ



Hükümete bağlı The Black Vault sitesi belgelerin yayımlanmasının ardından Amerikan Donanmasından da ellerindeki görüntüleri paylaşmasını talep etti.



TRT Haber'de yer alan habere göre, donanmadan yanıt, ancak iki yıl sonra geldi.

"ULUSAL GÜVENLİK NEDENİYLE GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILAMAYCAK"



ABD Donanması, UFO'lara ait ellerinde hiç yayımlanmamış görüntüler bulunduğunu açıkladı. Ancak bu görüntülerin ulusal güvenliğe zarar vereceği ifade edilerek yayımlanmayacağı belirtildi.



2019'da Pentagon'un, pilotların eğitim uçuşları sırasında kaydettiği görüntüler medyaya yansımıştı.



Görüntülerde hava sahasındaki tanımlanamayan nesneler dikkati çekmişti.