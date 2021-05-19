ABD'deki UFO tartışmalarına Obama da katıldı

Pentagon'un elindeki UFO görüntülerine ilişkin tartışmalara eski Başkan Obama da katıldı. Obama, görevde olduğu dönemde videodaki objelerin ne olduklarını çözemediklerini söyledi

ABD donanmasının kaydettiği tanımlanamayan uçan obje (UFO) görüntüleri çok konuşulmaya devam ediyor.

2018 yılında bir savaş filotu tarafından kaydedilen görüntülere ilişkin son olarak ABD eski Başkanı Barrack Obama da açıklama yaptı.

Obama'nın yaptığı açıklamalar birçok insanın aklını karıştırdı. Eski Başkan Obama şu ifadeleri kullandı: Ortalıkta gökyüzünde tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz objelere ait görüntüler bulunuyor.

Obama konuşmasına, "Tam olarak nasıl hareket ettiklerini ve yönlerini bilmiyoruz. Kolay açıklanabilir bir rotaları da yok. Tahminimce insanlar halen bu işin araştırılmasına oldukça önem veriyordur. Ama bugün size söyleyebilecek başka bir şeyim yok" sözleriyle devam etti.

ABD'DEKİ UFO TARTIŞMALAR ABD donanması FLIR1 adını verdiği bir video kaydetti. 2015 yılında kaydedilen görüntülerde bir cisimin gökyüzünde hareket ettiği görülüyor. Atlantik Okyanusunun 35 bin feet yukarısında üçgen şeklinde bir obje Pentagon tarafından tanımlanamayan uçan nesne olarak nitelendirildi.

Fotoğrafı çeken pilotun Pentagon raporunda yer alan ifadesinde cismin takip edilemeyecek bir hızda gözden kaybolduğu bilgisine yer verildi.

PENTAGON, UFO GÖRÜNTÜLERİNİ ARAŞTIRACAK DEPARTMAN KURDU

Pentagon, geçtiğimiz dönemde UFO görüntülerini araştıracak yeni bir gözlem birimi kurmuştu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Pentagon Sözcüsü Susan Gough, ekibin resmi adının Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu olduğu açıklamıştı.

Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu'nun görevi ise sanılanın aksine uzaylıların peşine düşmek değil, tanımlanamayan obje ve olayların doğasını ve kaynağını araştırmak olarak belirlenmişti.

PENTAGON, UFO GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAMIŞTI

Pentagon, donanma pilotlarının görev sırasında kayda aldıkları UFO (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) olduğu iddia edilen uçan cisimlere ilişkin görüntüleri geçtiğimiz aylarda yayınlamıştı.

Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan görüntülerdeki uçan cisimlerle ilgili "tanımlanamayan uçan nesneler" ifadesini kullanmıştı.

Yayınlanan üç videodan ilkinin 2004, diğer ikisinin 2015'te kaydedildiği belirtilirken, görüntülerin kamuoyunu aydınlatmak amacıyla paylaşıldığının altı çizilmiş, videolardaki uçan cisimlerin niteliğine yönelik bilgi olmadığı ve bunların tanımlanamayan statüde kalmaya devam ettikleri belirtilmişti.

Geçtiğimiz dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığının 2007-2012 yılları arasında bir UFO tanımlama programını fonladığı belirlenmişti. UFO KARELERİNİN GİZEMİ ONLARCA YILDIR ÇÖZÜLEMİYOR

Onlarca yıldır tartışma konusu olan ve UFO'ların varlığını kanıtladığı iddia edilen fotoğrafların sırrı aradan geçen zamana rağmen hala çözülmüş değil.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), geçtiğimiz yıllarda 1950 ve 60'lı yıllarda ABD'de tavan yapan UFO gözlemlerinin arkasında "gizli uçak denemelerinin" yer aldığını belirtmişti. CIA'den yapılan bu açıklamaya rağmen aralarında 1957 yılında Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'nde görev yapan bir pilotun çektiği karenin de bulunduğu UFO fotoğrafları hala tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Colarado (ABD), 1929.

New York, 1984.

Los Angeles, 1942

ABD, 1964

Zurich, 1966

Kaliforniya, 1945

Massachusetts, 1952

Teksas,1951

Yeni Zelanda, 1951

Oklahoma, 1947

1939 yılında çekilen bu karenin çekildiği yer bilinmiyor.

JAPONYA SAVUNMA BAKANI KONO'DAN UFO DİREKTİFİ

Kyodo ajansına göre, SDF birliklerine gönderilen bildiride, ülke güvenliğini tehdit eden tanımlanmamış uçan nesne görülmesi halinde uygulanacak direktifler açıklandı.



Bakan Kono, UFO'lara rastlanması ya da ülke hava sahasına girdiğinin görülmesi halinde, askerlerden nesnenin fotoğraf ile görüntüsünü almaları ve bu verileri analize göndermelerini talep etti.

Halktan edinilecek UFO görüntülerinin de analiz edilmesi istenilen bildiride, drone teknolojisinden beslenen gayri nizami uçakların da bu kapsamda yer alacağı kaydedildi.



Kono, geçmişte ¨Açık konuşursam, UFO'lara inanmıyorum¨ ifadesini kullanmıştı. Savunma Bakanlığı verilerine göre, daha önceki kayıtlarda SDF askerlerinin UFO'larla karşılaştığı bilinen bir vaka yok.

ABD eski Başkanı, yetkililerin bunu araştırmaya devam ettiklerini aktardı. Pentagon'un FLIR1 adı verilen görüntüler hakkında yeni açıklamalar yapması bekleniyor.