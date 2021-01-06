ABD'de Trump destekçileri Kongre binasına girdi

ABD'de 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği Kongre oturumu, başladıktan kısa bir süre sonra Trump'ın destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Olaylar üzerine ABD Kongre binası kapatıldı, Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi.

Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenliyor.



Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahale etti. Kongre binasının içinde protestocuları önlemek için silahlar çekildi.



ABD Kongre binasında bir kadının yaşanan olaylar sırasında silahla ağır yaralandığı bildirildi.

ABD Başkanı Trump, Ulusal Muhafızlara "Kongre binasındaki olaylara müdahale etmeleri" yönünde talimat verdi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, "Kongre binasındaki olayların sona erdirilmesi" çağrısı yaparak şiddet olaylarının hoş görülmeyeceğini belirtti.

MİKE PENCE, GÜVENLİK NEDENİYLE BİNADAN ÇIKARILDI



Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi. Kongre binası kapatıldı.



"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ



ABD'nin başkenti Washington'da çıkan olaylar nedeniyle yerel saatle 18.00'den sonra şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



TRUMP'TAN ÇAĞRI



ABD Başkan Donald Trump destekçilerine "Polise destek olmaları, barışçıl kalın" çağrısında bulundu.

PENCE'TEN "TEK TARAFLI DAVRANMA YETKİM YOK" MESAJI



Oturumdan kısa süre önce Washington'da destekçilerine hitap eden Trump, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence'in "delege oylarını kabul etmeyip, Cumhuriyetçiler lehine yeniden tescil edilmesi" için geri göndermesi gerektiğini savundu.



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği Kongre oturumunda "tek taraflı" davranmak gibi bir yetkisi olmadığını bildirdi.



Pence, Trump'ın kendisine yönelik, "Gerekeni yap, seçim sonuçlarına itiraz et" çağrıları üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.



Kongredeki oturumdan dakikalar önce açıklamayı yayımlayan Pence, "Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor." ifadesini kullandı.



Pence, Seçiciler Kurulu oylarına itiraz etmek için kendisinin herhangi bir yetkisi olmadığının altını çizerek, "ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmamıştır." bilgisini paylaştı.



CUMHURİYETÇİLERİN İLK İTİRAZI ARİZONA EYALET OYLARINA



Oturumun başlamasından birkaç dakika sonra seçimin kritik eyaletlerinden Arizona'nın delege oylarına Cumhuriyetçiler itiraz etti.



Senato ve Temsilciler Meclisinden birden fazla ismin imza attığı itiraz dilekçesinin oturum başkanlığına ulaşmasının ardından oturuma 2 saat sürecek tartışma bölümü için ara verildi.



Tartışma bölümünün ardından söz konusu itirazın kabul mü ret mi edileceğine ilişkin oylama yapılması ve ardından Kongrenin yeniden ortak oturuma dönerek delege oylarının sayımına devam etmesi bekleniyor.