ABD'de tartışmalı yasa: Öğretmenler silah eğitimi alacak

ABD'de silahlı saldırıları önlemek için yasa tasarıları görüşülmeye devam ederken, Ohio'da silahlı saldırıları azaltmayı değil savunmayı teşvik eden bir karar alındı. Öğretmenlerin silahlanmalarını kolaylaştıran tasarı, vali tarafından imzalanarak yasalaştı

ABD'deki silahlı saldırılar başkent Washington'ın ana gündem maddelerinin başında geliyor.



10 Cumhuriyetçi Senatör bireysel silahlanmanın azaltılması için tasarı yazılmasını prensipte kabul etti.



Tasarıda; güvenlik soruşturmasının sıkılaştırılması, silah satın alma yaşının 21’e yükseltilmesi, akıl sağlığı programlarının desteklenmesi gibi maddelerin yer alması bekleniyor.



Cumhuriyetçi senatörler desteği sürdürürse tasarının birkaç haftada yasalaşması söz konusu olacak.

ÖĞRETMENLER SİLAH EĞİTİMİ ALACAK



Washington'da federal düzeyde görüşülen tasarılar silahlı saldırılara yol açan sebepleri ortadan kaldırmayı hedefliyor. Ohio eyaletinde yürürlüğe giren bir yasa ise bunun yerine savunmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.

TRT Haber'den Tuna Şanlı'nın haberine göre, öğretmen ve okul görevlilerinin silahlanmalarını kolaylaştıran tasarı, Ohio Valisi Mike DeWine tarafından imzalanarak yasalaştı.

Yasa, yerel okul kurulunun belirleyeceği öğretmen ve okul çalışanlarının 18 saat genel eğitim ve 2 saat tabanca eğitimi alarak silah sahibi olabilmesini öngörüyor.



Temelde silahlı saldırıları durdurmak yerine savunma için daha çok silah satışını öngören yasa, okul kurulları ve sendikalar tarafından desteklenmiyor.