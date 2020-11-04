ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak

Alabama9 delegeli Alabama'yı ABD Başkanı Trump kazandı.
Alaska3 delegeli Alabama'yı ABD Başkanı Trump kazandı.
Arizona11 delegeli Arizona'yı Joe Biden kazandı.
Arkansas6 delegeli Arkansas'ı ABD Başkanı Donald Trump kazandı.
CaliforniaDemokratların kalesi California'yı Biden kazandı. Joe Biden buradaki 55 delegenin tamamını hanesine yazdı.
ColoradoColorado'da son üç seçimdir olduğu gibi yine Demokratlar kazandı. Eyaletin 9 delegesi bulunuyor.
ConnecticutConnecticut eyaletini Biden kazanarak, 7 delegeyi hanesine yazdırdı.
DelawareDelaware'de seçimi ve 3 delegeyi Joe Biden kazandı.
Florida29 delegeyle en fazla delegeye sahip salıncak eyaletlerden Florida'yı ABD Başkanı Donald Trump aldı.
GeorgiaSeçimin çekişmeli geçtiği Georgia'da sandıktan Donald Trump çıktı. ABD Başkanı 16 delegeyi hanesine yazdı.
HawaiiABD anakarasının dışında bulunan Hawaii'de sandık sonuçları henüz açıklanmadı ama eyalet 4 delegesiyle Demokratların kalesi.
IdahoCumhuriyetçi Parti'nin kazandığı Idaho'da 4 delege Trump'a gitti.
IllinoisIllionis ve 20 delege, Joe Biden'a gitti.
Indiana11 delegeli Indiana'yı Donald Trump kazandı.
IowaSalıncak eyaletlerden Iowa'yı ve 6 delegeyi Trump kazandı.
KansasBiden'ın önde başladığı Kansas'ta 6 delegeyi Donald Trump kazandı.
KentuckyKentucky ve 8 delege Trump'ın hanesine yazıldı.
LouisianaLouisiana'nın 8 delegesi ABD Başkanı Trump'a gitti.
MaineMaine'nin 4 delegesi Demokratlara gitti.
MarylandToplamda 10 delegesi bulunan Maryland'in galibi Joe Biden oldu.
Massachusetts11 delegeli Massachusetts eyaletinde Joe Biden kazandı.
MichiganSeçimin kaderine etki edecek iki eyaletten biri olan Michigan'da ABD Başkanı Trump önde gözüküyor. Eyaletin 16 delegesi bulunuyor.
MinnesotaDelege sayısı 10, kazanan Biden
MississippiDelege sayısı 6 , kazanan Trump
MissouriDelege sayısı 10, kazanan Trump
MontanaDelege sayısı 3, kazanan Trump
Nebraska
Delege sayısı 5 , kazanan 1 Biden, 4 Trump.
Nebraska seçimin parçalı düzenlendiği nadir eyaletlerden.
NevadaDelege sayısı 6, kazanan Biden
New HampshireDelege sayısı 4, kazanan Biden
New JerseyDelege sayısı 14, kazanan Biden
New Mexico
Delege sayısı 5, kazanan Biden