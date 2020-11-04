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ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak

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ABD'de milyonlarca insan ülkeyi dört yıl yönetecek başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Ülkede eyaletler arası dengeye bağlı olan seçimde hangi eyaletten kimin seçimi kazandığı büyük önem taşıyor. ABD Başkanı'nın kim olacağı, Michigan ve Pensilvanya'daki seçim sonuçlarına göre belli olacak

ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak

Alabama 

9 delegeli Alabama'yı ABD Başkanı Trump kazandı.
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 2

Alaska 

3 delegeli Alabama'yı ABD Başkanı Trump kazandı.
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 3

Arizona 

11 delegeli Arizona'yı Joe Biden kazandı.
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 4

Arkansas 

6 delegeli Arkansas'ı ABD Başkanı Donald Trump kazandı.
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 5

California 

Demokratların kalesi California'yı Biden kazandı. Joe Biden buradaki 55 delegenin tamamını hanesine yazdı.
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 6

Colorado

Colorado'da son üç seçimdir olduğu gibi yine Demokratlar kazandı. Eyaletin 9 delegesi bulunuyor.
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 7

Connecticut 

Connecticut eyaletini Biden kazanarak, 7 delegeyi hanesine yazdırdı.
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 8

Delaware

Delaware'de seçimi ve 3 delegeyi Joe Biden kazandı.
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 9

 Florida 

29 delegeyle en fazla delegeye sahip salıncak eyaletlerden Florida'yı ABD Başkanı Donald Trump aldı.
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 10

Georgia 

Seçimin çekişmeli geçtiği Georgia'da sandıktan Donald Trump çıktı. ABD Başkanı 16 delegeyi hanesine yazdı.
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 11

Hawaii 

ABD anakarasının dışında bulunan Hawaii'de sandık sonuçları henüz açıklanmadı ama eyalet 4 delegesiyle Demokratların kalesi.
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 12

Idaho 

Cumhuriyetçi Parti'nin kazandığı Idaho'da 4 delege Trump'a gitti.
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 13

Illinois 

Illionis ve 20 delege, Joe Biden'a gitti.
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 14

Indiana 

11 delegeli Indiana'yı Donald Trump kazandı.
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 15

Iowa 

Salıncak eyaletlerden Iowa'yı ve 6 delegeyi Trump kazandı.
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 16

Kansas 

Biden'ın önde başladığı Kansas'ta 6 delegeyi Donald Trump kazandı.
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 17

Kentucky 

Kentucky ve 8 delege Trump'ın hanesine yazıldı.
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 18

Louisiana

Louisiana'nın 8 delegesi ABD Başkanı Trump'a gitti.
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 19

 Maine 

Maine'nin 4 delegesi Demokratlara gitti.
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 20

Maryland

Toplamda 10 delegesi bulunan Maryland'in galibi Joe Biden oldu.
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 21

Massachusetts 

11 delegeli Massachusetts eyaletinde Joe Biden kazandı.
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 22

Michigan

Seçimin kaderine etki edecek iki eyaletten biri olan Michigan'da ABD Başkanı Trump önde gözüküyor. Eyaletin 16 delegesi bulunuyor.
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 23

Minnesota 

Delege sayısı 10, kazanan Biden
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 24

Mississippi 

Delege sayısı 6 , kazanan Trump
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 25

Missouri 

Delege sayısı 10, kazanan Trump
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 26

Montana

Delege sayısı 3, kazanan Trump
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 27

Nebraska 

Delege sayısı 5 , kazanan 1 Biden, 4 Trump. 

Nebraska seçimin parçalı düzenlendiği nadir eyaletlerden.  


ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 28

Nevada 

Delege sayısı 6, kazanan Biden
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 29

New Hampshire

Delege sayısı 4, kazanan Biden
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 30

 New Jersey 

Delege sayısı 14, kazanan Biden
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 31

New Mexico 

Delege sayısı 5, kazanan Biden


ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 32

New York 

Delege sayısı 29, kazanan Biden

ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 33

North Carolina 

Delege sayısı 15, kazanan Donald Trump
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 34

North Dakota

Delege sayısı 3, kazanan Donald Trump
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 35

 Ohio 

Delege sayısı 18, kazanan Donald Trump
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 36

Oklahoma 

Delege sayısı 7, kazanan Trump
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 37

Oregon 

Delege sayısı 7, kazanan Biden
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 38

Pennsylvania

Delege sayısı 20, önde olan Donald Trump. Eyaletin sonuçları henüz tam olarak açıklanmadı.
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 39

Rhode Island 

Delege sayısı 4, kazanan Joe Biden
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 40

South Carolina 

Delege sayısı 9, kazanan Donald Trump
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 41

South Dakota 

Delege sayısı 3, kazanan Donald Trump
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 42

Tennessee 

Delege sayısı 11, kazanan Donald Trump
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 43

Texas 

Delege sayısı 38, kazanan Donald Trump
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 44

Utah 

Delege sayısı 6, kazanan Donald Trump
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 45

Vermont 

Delege sayısı 3, kazanan Joe Biden
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 46

Virginia 

Delege sayısı 13, kazanan Joe Biden
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 47

Washington 

Delege sayısı 12, kazanan Joe Biden
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 48

West Virginia 

Delege sayısı 5, kazanan Donald Trump
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 49

Wisconsin 

Delege sayısı 10, kazanan Donald Trump
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak: Hangi eyalette kim kazandı? - 50

Wyoming

Delege sayısı 3, kazanan Donald Trump
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