ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak

ABD'de milyonlarca insan ülkeyi dört yıl yönetecek başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Ülkede eyaletler arası dengeye bağlı olan seçimde hangi eyaletten kimin seçimi kazandığı büyük önem taşıyor. ABD Başkanı'nın kim olacağı, Michigan ve Pensilvanya'daki seçim sonuçlarına göre belli olacak

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Florida

Georgia

Hawaii

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

9 delegeli Alabama'yı ABD Başkanı Trump kazandı.3 delegeli Alabama'yı ABD Başkanı Trump kazandı.11 delegeli Arizona'yı Joe Biden kazandı.6 delegeli Arkansas'ı ABD Başkanı Donald Trump kazandı.Demokratların kalesi California'yı Biden kazandı. Joe Biden buradaki 55 delegenin tamamını hanesine yazdı.Colorado'da son üç seçimdir olduğu gibi yine Demokratlar kazandı. Eyaletin 9 delegesi bulunuyor.Connecticut eyaletini Biden kazanarak, 7 delegeyi hanesine yazdırdı.Delaware'de seçimi ve 3 delegeyi Joe Biden kazandı.29 delegeyle en fazla delegeye sahip salıncak eyaletlerden Florida'yı ABD Başkanı Donald Trump aldı.Seçimin çekişmeli geçtiği Georgia'da sandıktan Donald Trump çıktı. ABD Başkanı 16 delegeyi hanesine yazdı.ABD anakarasının dışında bulunan Hawaii'de sandık sonuçları henüz açıklanmadı ama eyalet 4 delegesiyle Demokratların kalesi.Cumhuriyetçi Parti'nin kazandığı Idaho'da 4 delege Trump'a gitti.Illionis ve 20 delege, Joe Biden'a gitti.11 delegeli Indiana'yı Donald Trump kazandı.Salıncak eyaletlerden Iowa'yı ve 6 delegeyi Trump kazandı.Biden'ın önde başladığı Kansas'ta 6 delegeyi Donald Trump kazandı.Kentucky ve 8 delege Trump'ın hanesine yazıldı.Louisiana'nın 8 delegesi ABD Başkanı Trump'a gitti.Maine'nin 4 delegesi Demokratlara gitti.Toplamda 10 delegesi bulunan Maryland'in galibi Joe Biden oldu.11 delegeli Massachusetts eyaletinde Joe Biden kazandı.Seçimin kaderine etki edecek iki eyaletten biri olan Michigan'da ABD Başkanı Trump önde gözüküyor. Eyaletin 16 delegesi bulunuyor.Delege sayısı 10, kazanan BidenDelege sayısı 6 , kazanan TrumpDelege sayısı 10, kazanan TrumpDelege sayısı 3, kazanan Trump

Delege sayısı 5 , kazanan 1 Biden, 4 Trump.

Nebraska seçimin parçalı düzenlendiği nadir eyaletlerden.

Nevada

New Hampshire

New Jersey

New Mexico

Delege sayısı 6, kazanan BidenDelege sayısı 4, kazanan BidenDelege sayısı 14, kazanan Biden

Delege sayısı 5, kazanan Biden

New York

North Carolina

North Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

Rhode Island

South Carolina

South Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia

Washington

West Virginia

Wisconsin

Wyoming

Delege sayısı 29, kazanan BidenDelege sayısı 15, kazanan Donald TrumpDelege sayısı 3, kazanan Donald TrumpDelege sayısı 18, kazanan Donald TrumpDelege sayısı 7, kazanan TrumpDelege sayısı 7, kazanan BidenDelege sayısı 20, önde olan Donald Trump. Eyaletin sonuçları henüz tam olarak açıklanmadı.Delege sayısı 4, kazanan Joe BidenDelege sayısı 9, kazanan Donald TrumpDelege sayısı 3, kazanan Donald TrumpDelege sayısı 11, kazanan Donald TrumpDelege sayısı 38, kazanan Donald TrumpDelege sayısı 6, kazanan Donald TrumpDelege sayısı 3, kazanan Joe BidenDelege sayısı 13, kazanan Joe BidenDelege sayısı 12, kazanan Joe BidenDelege sayısı 5, kazanan Donald TrumpDelege sayısı 10, kazanan Donald TrumpDelege sayısı 3, kazanan Donald Trump