ABD'de seçim heyecanı

ABD'de başkanlık seçimlerine üç gün kalırken 65 milyondan fazla seçmen erken oy kullandı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, bugüne kadar 65 milyonu aşkın vatandaşın erken oy kullandığı bildirildi.

Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı bugüne kadar kullanılan erken oy sayısını açıkladı. Açıklamada, şu ana kadar ülke genelinde 65 milyondan fazla vatandaşın erken oy kullandığı duyuruldu.

Bunlardan 34 milyondan fazlasının şahsen oy verdiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 31 milyon ABD'linin ise posta yoluyla erken oy kullandığı kaydedildi.

244 milyon seçmenin bulunduğu ABD'de 2020 yılında yapılan başkanlık seçiminde yüzde 66,6 ile rekor katılım sağlanmış ve 159 milyona yakın kişi oy kullanmıştı.

Birçok eyalette erken oy kullanma işlemleri seçim gününe kadar sürerken, posta yoluyla ya da sandığa giderek kullanılan erken oylar 5 Kasım'da kullanılan oylarla birlikte o gün sandıkların kapanmasından sonra sayılacak.

ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında yarıştan çekildiği 5 Kasım başkanlık seçimleri için memleketi Delaware'de erken oy kullanmıştı.

ABD'LİLER SEÇİM GÜNÜYLE İLGİLİ ENDİŞELİ

Öte yandan ABD'de yapılan bir anket, ülkedeki vatandaşların yüzde 70'inin başkanlık seçimleri için "endişeli" veya "hayal kırıklığına uğramış" hissettiğini ortaya koydu.

The Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankete göre, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler seçim günü hakkında benzer duyguları paylaşıyor.

Ankete katılanların yüzde 70’i, seçim günü için "endişeli" veya "hayal kırıklığına uğramış" hissettiklerini kaydetti. Demokratların, Cumhuriyetçilere kıyasla "endişeli" hissetmeye daha yatkın olduğunu gösteren anket, bağımsızların da "hayal kırıklığına uğramış" olduğunu ancak diğer parti destekçilerine göre "daha az endişeli, daha az ilgili ve daha az heyecanlı" olduğunu gösterdi.

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların başkan adayı Kamala Harris arasındaki yarış için beyaz yetişkinlere kıyasla "daha heyecanlı" olduklarını ifade eden siyahi yetişkinler ise kampanya hakkında daha az "hayal kırıklığına uğramış veya endişeli" hissediyor.

ABD BASINI: SEÇİMLERDEN HEMEN ÖNCE İRAN SALDIRIYA GEÇECEK

ABD basını, 5 Kasım'da gerçekleşecek ABD seçimlerinden önce İran'ın, büyük bir füze saldırısıyla İsrail'i tekrar vuracağını iddia etti.

ABD merkezli basın kuruluşu Axios'un, Perşembe günü kimliği açıklanmayan iki İsrailli kaynağa dayandırdığı haberine göre İran'ın önümüzdeki günlerde, muhtemelen 5 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimlerinden önce Irak topraklarından İsrail'e saldıracak.

açıklamasını yaptı.