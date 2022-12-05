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ABD'de sapık tarikat dehşeti

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ABD’de Mormon tarikatı liderlerinden Samuel Rappylee Bateman’ın henüz 9 yaşındaki çocuklar dahil 20 kadın ve kızı kendisiyle evlenmeye zorlaması, ülkede gündeme oturdu. Bateman’ın zorla evlendiği ve tecavüz ettiği kurbanları arasında kendi kızı da olduğu, sapık adamın üç kızının erkeklerle cinsel ilişkisini kayda aldığı belirtiliyor

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ABD'de sapık tarikat dehşeti

 



 

 ABD'de düzenlenen bir FBI operasyonundan bir Mormon tarikatı liderinin küçük kız çocuklarını istismar ettiği korkunç bir trajedi çıktı.

ABD'nin Washington eyaletinde FBI, geçen hafta bir ihbar üzerine Airbnb'den kiralanan bir evden 8 küçük kız çocuğunu kurtardı. Çocukların, Mormon tarikatı liderlerinden Samuel Rappylee Bateman'la zorla evlendirildikleri ortaya çıktı. Tarikat lideriyle evlenmeye zorlanan kızlardan bazılarının henüz 9 yaşında olduğu belirlendi.

Samuel Rappylee Bateman

46 yaşındaki Bateman'ın küçük çocuklar dahil 20 kadın ve kızı kendisiyle evlenmeye zorladığı ve cinsel istismarda bulunduğu bildirildi. Eylülde gözaltına alınan Bateman'ın zorla evlendiği ve tecavüz ettiği kurbanları arasında kendi kızı da olduğu belirtiliyor.

GÜNLÜKLERDEN KORKUNÇ DETAYLAR ÇIKTI

Tarikatın önemli isimlerinden biri olduğu düşünülen Samuel Rappylee Bateman, seks trafiği yönetme suçlamasıyla tutukladı. Eylülde düzenlenen baskında korumaya alınan çocuklar, daha sonra Bateman'la işbirliği yapan daha büyük yaştaki kurbanların yönlendirmesiyle korumadan kaçarak bir Airbnb evine gitti.

19 yaşındaki bir kadın kurban da, Bateman'ın isteğiyle küçük kızları kaçırma suçlamasıyla gözaltına alındı. Sapık adamın Arizona, Utah, Nevada ve Nebraska arasında tarikat üyelerini kapsayan bir seks trafiğini de yönettiğine inanılıyor.

ABD'de sapık tarikat lideri ifşa oldu: 8'i çocuk 20 'eşi' var

KENDİ KIZLARINI DA BAŞKA ERKEKLERLE CİNSEL İLİŞKİYE ZORLAMIŞ

İfadelerinde tarikat lideriyle cinsel ilişki yaşadıklarını reddeden küçük kızların günlüklerinde, Bateman'le birlikte uyumaya ve onu öpmeye zorlandıklarını gösteren ifadelere rastlandı. Yeniden koruma altına alınan küçük kızlar, eylülde içinde bir kanepe ve tuvaletlerini yaptıkları bir kovanın bulunduğu bir kamyonda bulunmuştu.

Sapık adamın üç kızının erkeklerle cinsel ilişkisini kayda aldığı görüntüler de ortaya çıktı. Baterman'ın bazı konuşmalarında da kızlara bedenlerini Tanrı için feda ettiklerini söylediği belirtildi.

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