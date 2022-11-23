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ABD'de market yöneticisi çalışanları vurdu: Çok sayıda ölü var

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ABD'nin büyük market zincirlerinden Walmart'ta şube yöneticisi çalışanlara ateş açtı. İlk bilgilere göre saldırganla beraber çok sayıda kişinin öldü.

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ABD'de market yöneticisi çalışanları vurdu: Çok sayıda ölü var

Virginia, Chesapeake'deki perakende satış yapan bir mağaza zincirinin yöneticisinin çalışanlara ateş açması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü açıklandı.

Olay yerinde bulunanların ifadesine göre, Walmart müdürü dinlenme odasına girerek mağazadaki diğer personele ateş açtı.

Polis, saldırganın öldüğüne düşündüklerini söyledi. Kurbanların kesin sayısı net değil.

Chesapeake Polis Departmanı memurları, 1521 Sam's Circle'da bulunan mağazada saat 22.00 sularında bir silahlı çatışma olduğunu doğruladı.

Olay yerine 40'tan fazla acil müdahale aracı geldi.

Polis memuru Leo Kosinkski, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu ve polisin binayı aradığını söyledi.

VIRGINIA'DA İKİNCİ SALDIRI

Yaklaşık iki hafta önce Virginia Üniversitesi'nde de bir silahlı saldırı yaşanmıştı. Üniversite öğrencisi Christopher Darnell Jones, okulun futbol öğrencilerini taşıyan otobüsüne ateş açmıştı.

Açılan ateş sonucu futbol takımındaki üç öğrenci ölmüştü. 

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