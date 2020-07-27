banner411
banner69
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
117 0
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
144 0
 
39 0
Club Q’dan Gazapizm geçti
Club Q’dan Gazapizm geçti
40 0
Kırıkkale hedefe odaklandı
Kırıkkale hedefe odaklandı
60 0
40 0
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
89 0
banner460

ABD'de mahkeme binası ateşe verildi

banner27

ABD'nin Oakland kentinde ırkçılık ve polis şiddetine karşı devam eden protesto gösterilerinde bir grup provokatör mahkeme binasını ateşe verdi, bir polis merkezini tahrip etti ve polislere havai fişek fırlattı.

ABD'de mahkeme binası ateşe verildi

 

 ABD basınında yer alan haberlere göre, California'nın Oakland kentinde ırkçılık ve polis şiddetine karşı düzenlenen barışçıl protestolar, yerini şiddet olaylarına bıraktı. 


ABD'de polis şiddetine karşı protesto gösterileri: Mahkeme binası ateşe verildi - 2

Yetkililer, bir grup provokatörün mahkeme binası dahil birkaç yeri ateşe verdiğini, bir polis merkezini tahrip ettiğini ve polislere havai fişek fırlattığını bildirdi. Yangın kısa sürede söndürüldü.


ABD'de polis şiddetine karşı protesto gösterileri: Mahkeme binası ateşe verildi - 3

İki aydır polis şiddeti karşıtı protestoların sürdüğü Portland'e gönderilen federal güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi de dün gece New York'tan Los Angeles'a kadar birçok kentte protesto edilmişti. 


ABD'de polis şiddetine karşı protesto gösterileri: Mahkeme binası ateşe verildi - 4

Seattle'da göstericiler camları kırıp, bazı yerleri ateşe verirken, Austin'de ise protesto sırasında bir kişi açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. 


ABD'de polis şiddetine karşı protesto gösterileri: Mahkeme binası ateşe verildi - 5

Şiddet olaylarının yaşandığı Seattle'da protestocular ve polisler arasında yaralananlar olmuş, 45 gösterici gözaltına alınmıştı. 


ABD'de polis şiddetine karşı protesto gösterileri: Mahkeme binası ateşe verildi - 6

Los Angeles'ta da göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşanmış, polisin sert müdahalesine protestocular su şişeleri fırlatarak ve binaların camlarını kırarak karşılık vermişti. 


ABD'de polis şiddetine karşı protesto gösterileri: Mahkeme binası ateşe verildi - 7

ABD Başkanı Donald Trump, bir Twitter kullanıcısının "Antifa ırkçı bir terörist grup'' mesajını yeniden paylaşmıştı. 


ABD'de polis şiddetine karşı protesto gösterileri: Mahkeme binası ateşe verildi - 8

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından birçok kentte protesto gösterileri düzenlenmişti.

Trump, gösterilerin iki aydır devam ettiği Portland'e federal güvenlik güçleri göndermişti.


ABD'de polis şiddetine karşı protesto gösterileri: Mahkeme binası ateşe verildi - 9
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.