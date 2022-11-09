ABD'de kritik seçim

ABD'de seçmenler Kongre Ara Seçimi için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde ediyor. ABD medyasına göre Dr. Mehmet Öz'ün Pennsylvania'daki yarışı kaybetti. Dr. Öz'den seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama geldi. Eski başkan Trump erken bir zafer konuşması yaptı. Başa baş yarışın devam ettiği Senato yarışında ise kritik 7 eyaletteki oy sayım süreci devam ediyor. İşte ABD ara seçimlerinde son durum

ABD'de bu kez Başkan değil sadece Kongre üyeleri seçiliyor ama kendisi yarışmasa da seçim, Başkan Joe Biden için büyük önem taşıyor. Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da çoğunluğun hangi partide olacağı Başkan için de belirleyici bir öneme sahip. Seçim sonucu, başkanlık seçimine kadar geçecek iki yılı da şekillendirecek.

ABD'de, Senato'nun bir kısmının ve Temsilciler Meclisi'nin tamamının yenileneceği ara seçimler için vatandaşlar sandık başına gitti. Amerikan halkı 100 üyeli Senatonun yüzde 35'ini ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamını yeniden seçmek için oy kullanıyor. Senatoda'ki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat seçimlere girmedi.

TRUMP'TAN ERKEN ZAFER KONUŞMASI

Ülkede Senato yarışındaki kritik 7 eyaletteki oy sayım süreci devam ediyor. Pensilvanya eyaletinde, Cumhuriyetçi partiden aday olan Dr. Mehmet Öz, rakibi Demokrat aday John Fettetman'ın az farkla gerisinde bulunuyor. Senato'da Cumhuriyetçiler ve Demokratların arasındaki yarış başa baş ilerliyor. Seçimlerde Senato'da çoğunluğun kimde olacağını özellikle, Pennsylvania ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek.

Eski Amerikan Başkanı Donald Trump, seçimi takip ettiği Florida'daki konutu Mar a-Lago'da erken zafer konuşması yaptı. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde 224 koltukla çoğunluğu ele geçirdiğini öne sürdü. Ayrıca, senatörlük yarışını kazanan Cumhuriyetçi adayları da tebrik etti.

Grafikte ABD'deki Senato seçimlerindeki son durum görülüyor.

ABD'DE SENATO'DA CUMHURİYETÇİLER 17, DEMOKRATLAR 11 SANDALYE KAZANDI



ABD'de düzenlenen Kongre ara seçimlerinde seçime giren 35 Senato koltuğundan 17'sini Cumhuriyetçiler, 11'ini Demokratlar aldı.



Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, son olarak Ohio ve Kuzey Carolina eyaletlerinde Cumhuriyetçi isimler seçimlerden galip çıktı. New Hampshire, Oregon ve Hawaii'de ise Demokrat adayların seçimi kazanmasıyla Demokratlar ellerindeki 3 koltuğu daha korumuş oldu.

Daha önce açıklanan sonuçlara göre Florida, Alabama, Güney Carolina, Kentucky, Indiana, Arkansas, Kansas, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Missouri, Louisiana, Idaho ve Iowa eyaletinde Cumhuriyetçi adaylar kazanmıştı. Ayrıca Oklahoma eyaletindeki 2 koltuğun da sahibi Cumhuriyetçiler olmuştu.Öte yandan Connecticut, Illiniois, Vermont, Maryland, New York, Colorado ve California'da Demokrat isimler seçimi kazanmıştı. Böylece şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler 17, Demokratlar 11 koltuk kazanmış oldu. Açıklanan sonuçlarla Cumhuriyetçilerin elinde 47, Demokratların elinde 46 koltuk görünüyor.Seçimlerde Senato'da çoğunluğun kimde olacağını özellikle, Pennsylvania ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek. Mevcut düzende Senatoda 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongrenin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak.Temsilciler Meclisi seçimlerinde yarışı Cumhuriyetçiler önde götürüyor.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE CUMHURİYETÇİLER 197, DEMOKRATLAR 167 SANDALYE KAZANDI

ABD'de Senato'nun üçte biri olan 35 koltuğu ve Temsilciler Meclisinin ise 435 koltuğunun tamamı için yapılan ara seçimlerde oylar sayılmaya devam ediyor.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Temsilciler Meclisi yarışında, Cumhuriyetçiler 197 sandalye kazanırken Demokratlar ise 167 sandalyenin sahibi oldu.

Batı eyaletlerinde sonuçlar henüz gelmeye başlamadı ancak şu ana kadar gelen sonuçlara göre Demokratların Temsilciler Meclisi yarışında 4 koltuğu Cumhuriyetçilere kaptırdığı görülüyor.Şu anda Demokratların Temsilciler Meclisinde 220 sandalyesi bulunuyor, Cumhuriyetçiler ise 212 sandalyeye sahip, 3 sandalye ise boştu.Temsilciler Meclisi'nde 218 sandalyesi bulunan parti meclis çoğunluğunu elde ediyor ve tüm komitelerin başkanlarını çoğunluğu elinde bulunduran parti atıyor.Şeçimde yenilenecek 35 sandalyeden 21'inde Cumhuriyetçi, 14'ünde Demokrat senatör oturuyor.

ABD SEÇİMİNİN EN KRİTİK EYALETLERİ



Diğer taraftan, Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesinin tamamı için yapılacak seçimde bütün sandalyeler kritik değil. Seçim bölgelerinin çoğunda iki parti arasında büyük bir rekabet yok. Yani ya Cumhuriyetçilerin ya Demokratların kalesi konumunda. Amerikan CBS televizyonuna göre iki parti arasında 81 sandalyeyi bölüşmek için büyük bir çekişme yaşanıyor.

DR. MEHMET ÖZ RAKİBİNDEN AZ FARKLA GERİDE

Seçimlerde Senato'da çoğunluğun kimde olacağını özellikle, Pennsylvania ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek. Pennsylvania'da Cumhuriyetçi aday Dr. Mehmet Öz, Demokrat Rakibi'nden çok az farkla geride bulunuyor.

ÖZ: DAHA SAYILACAK ÇOK OY VAR

Mehmet Öz, sonuçların gelmesinin başladığı zaman yaptığı konuşmada, "Tüm oylar sayıldığında, bu yarışı kazanacağımıza inanıyoruz. Bütün gece farkı kapattık. Daha sayılacak çok oy var" dedi.

ABD MEDYASINA GÖRE DR. ÖZ SEÇİMİ KAYBETTİ

ABD medyası ve AP haber ajansının seçim projeksiyonlarına göre Dr. Öz Pennysylvania'daki senatörlük yarışını kaybetti.

Pennysilvania'da Cumhuriyetçi Dr. Mehmet Öz ve Demokrat John Fetterman yarışı başa baş götürüyor.

Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu elde edebilmesi için ise bir sandalye yetiyor. Cumhuriyetçi Parti'nin halen 50 senatörü var.

Demokratlar da kendileriyle birlikte hareket eden iki bağımsız senatörle 50 sayısına ulaşıyor. Ancak eşitlik halinde Senato Başkanı'nın oyu belirleyici olduğu ve Senato'ya Başkan Yardımcısı Kamala Harris başkanlık ettiği için Demokratlar çoğunlukta. Şeçimde yenilenecek 35 sandalyeden 21'inde Cumhuriyetçi, 14'ünde Demokrat senatör oturuyor.

35 sandalyenin 10'u için kıyasıya mücadele veriliyor. 10 eyaletten dördünde yani Arizona, Georgia, Nevada ve Wisconsin'de yarış başabaş.Geriye dönüp bakıldığında Kongre seçimlerinin favorisinin iktidar partisi olmadığı görülüyor. Başkanlar özellikle başkan seçildikten sonra girdikleri ilk Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisi'ni kaybediyor.

Demokrat Başkan Barack Obama, 2010'da 63 sandalye kaybetti. Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump da 2018'de 41 sandalyeden oldu. Her iki seçimde de Kongre çoğunluğu el değiştirdi.

Biden hem Temsilciler Meclisi'ni hem Senato'yu kaybederse "topal ördek" olacak. Yani Kongre desteğini tamamen kaybedecek.