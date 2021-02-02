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Abd'de kovid-19 kaynaklı ölümler en çok ocak ayında gerçekleşt

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ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin salgının başlangıcından bu yana en çok ocak ayında yaşandığı, hastaneye yatış rakamlarının ise iki ay sonra ilk defa düştüğü açıklandı.

Abd'de kovid-19 kaynaklı ölümler en çok ocak ayında gerçekleşt
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Johns Hopkins Üniversitesinin hazırladığı rapora göre, 2021'in ilk ayı, Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana 95 bin 245 kayıpla en çok ölümün yaşandığı ay oldu.

Üniversite raporunda, Aralık 2020'de Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 77 bin 486 olarak gösterildi.

Hastaneye yatışlarda düşüş yaşandı

Amerika'daki Kovid-19 istatistiklerini derleyen COVID Tracking Project'in raporuna göre ise yükselen ölüm oranlarının aksine hastaneye yatış rakamlarında düşüş gözlendi.

Raporda, hastaneye yatış rakamları cumartesi 97 bin 561, pazar 95 bin 13 olarak gerçekleşirken, ülkede koronavirüs teşhisi ile hastanede tedavi altına alınanların sayısı 1 Aralık 2020'den bu yana ilk defa100 binin altına düşmüş oldu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı, gün içinde yapılan son güncellemelere göre 453 bin 252'ye yükseldi.

Worldometers'ta yer alan tahmin grafiğine göre, şubat sonunda ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 509 bini geçebilir.

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