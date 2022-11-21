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ABD'de kar fırtınası 3 can aldı

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ABD'nin New York eyaletinin batı ve kuzey bölgelerinde etkili olan kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Kar fırtınası nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirirken, New York Valisi Hochul "federal acil durum" ilan edilmesini istedi

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ABD'de kar fırtınası 3 can aldı

 

ABD'nin New York eyaletinin batı ve kuzey bölgelerinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.


ABD'de kar fırtınası 3 can aldı - 2

New York'un özellikle Buffalo kentinde etkili olan ve "göl etkili kar fırtınası" adı verilen yoğun kar yağışı hayatı felç etti.


ABD'de kar fırtınası 3 can aldı - 3

Cuma akşamı başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışının toplam kalınlığı birçok bölgede 1,8 metreyi aştı.

Birçok araç yolda kaldı.


ABD'de kar fırtınası 3 can aldı - 4

Buffalo'da iki kişi, kar fırtınası nedeniyle geçirdikleri kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.


ABD'de kar fırtınası 3 can aldı - 5

Indiana eyaletine bağlı Hamlet kasabasında ise bir kişi, aracının kar yığınına çarpması sonucu öldü.


ABD'de kar fırtınası 3 can aldı - 6

VALİDEN ACİL DURUM ÇAĞRISI

Erie ve Ontario Gölü çevresinde kar yağışının şiddetini bugün de sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan New York Valisi Kathy Hochul da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'dan "federal acil durum" ilan etmesini talep edeceğini belirtti.


ABD'de kar fırtınası 3 can aldı - 7
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