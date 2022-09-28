ABD'de Ian Kasırgası alarmı

ABD'nin Florida eyaletinin, gelecek birkaç gün içinde Atlantik Okyanusu'ndan ülke ana karasına yaklaşan şiddetli Ian Kasırgası'nın etkisi altında kalacağı uyarısı yapıldı. Tampa bölgesinin sakinleri sahillerde kum torbaları hazırladı. Söz konusu kasırganın şiddetini artırarak Florida'nın körfez bölgelerini vurması bekleniyor. Eyalet genelinde 2.5 milyon kişiye tahliye emri verildi

ABD Ulusal Kasırga Merkezi’nden (NHC) yapılan açıklamaya göre, Küba'yı vurarak kuzeye doğru ilerlemeye devam eden Ian Kasırgası’nın gücünü daha da artırarak kategori 4 seviyesine ulaşacağı ve bugün ABD’nin Florida eyaletini vuracağı belirtildi.

Tampa sakinleri kasırga nedeniyle su ve yiyecek alıp depolarken, kum torbası, jeneratör, radyo ve elektrikli testere gibi eşyalar da en çok talep edilen malzemeler arasında yer aldı.

Bugün, Tampa bölgesinin güney kesimlerini vurması beklenen kasırga dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen bazı bölgelerdeki 2,5 milyon kişi, eyaletin doğu ve kuzey bölgelerine doğru harekete geçince otoyollarda trafik felç oldu, hava yolu şirketlerinin biletleri yok sattı.

Acil durum ilan eden Florida Valisi Ron DeSantis, Kategori 4 şiddetine ulaşması beklenen kasırganın elektrik kesintisi ve büyük yıkımlara yol açabileceğini, bunun için 5 bin kişilik ulusal muhafız birliğini seferber ettiğini belirtti.

Kasırganın etkili olacağı bölgelerin başında gelen Hillsborough ilçesinde bugünden itibaren bir bölgede zorunlu tahliye emri verilirken 43 barınağın hazır hale getirildiği bildirildi.

NASA'NIN FIRLATMA ÜSSÜ DE ETKİLENECEK

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) da, Florida'nın Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Üssü'nün, Ian Kasırgası'ndan etkilenme olasılığı nedeniyle Artemis programı için kullanılan uzay aracını ve fırlatma rampasındaki roketi hangarlara çekeceğini duyurdu.

NASA, Artemis dahilindeki test uçuşu programının kasırga nedeniyle haftalarca gecikebileceğini kaydetti.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Florida için acil durum kararını onaylarken 27 Eylül'de, bölgeye planladığı gezisini ertelediğini açıklamıştı.

BİDEN, YEREL YETKİLİLER İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden, Florida eyaletini vurması beklenen Ian Kasırgası konusunda bölgedeki belediye başkanları ile telefonda görüştü ve hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, bugün Tampa Belediye Başkanı Jane Castor, St. Petersburg Belediye Başkanı Ken Welch ve Clearwater Belediye Başkanı Frank Hibbard ile ayrı ayrı telefonda görüşerek Ian Kasırgası hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Söz konusu kasırganın 3. Kategori kasırga şiddetinde perşembe sabah saatlerinde Florida'nın körfez bölgelerini vurması beklenirken, Biden, belediye başkanları ile federal, eyalet ve yerel düzeyde ele alınan önlemleri görüştü.

Biden, hafta sonu imzaladığı kararnameyle Florida'ya federal düzeyde de yardımların en hızlı şekilde ulaştırılmasını sağladığını belirterek, Federal Afet ve Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) Başkanı Deanne Criswell'e de her konuda yerel yetkililere yardımcı olunması için talimat verdi.

KÜBA'NIN TAMAMINDA ELEKTRİKLER KESİLDİ

Karayipler'de etkili olan kategori 3 seviyesindeki Ian Kasırgası, Küba’nın Pinar del Rio eyaletinde karaya çıktı. Kasırga nedeniyle 850 bin kişi elektriksiz kalırken, 50 bin kişi tahliye edildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Ian Kasırgası nedeniyle Pinar del Rio’daki birçok evde su baskınları yaşandığı, çatıların uçtuğu ve devrilen bazı ağaçların yolları kapattığı aktarıldı. Kasırga, Havana’da ise sağanak yağışa neden oldu. Kübalı yetkililer, kasırga nedeniyle şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

KUZEYE GİTMEYİN UYARISI

FEMA Florida Direktörü Kevin Guthrie, düzenlediği basın toplantısında, tahliye emri verilen 2,5 milyonluk bölge sakinine, kasırganın yönünün kuzeye doğru olduğunu, dolayısıyla kuzey yerine doğu ve güney bölgelerine doğru hareket etmelerinin daha doğru olacağını söyledi.



Guthrie, özellikle Miami-Dade ve Palm Beach bölgelerinin daha güvenli olacağını kaydetti.

Ulusal Kasırga Merkezinin yaptığı bilgilendirmede ise Sarratoga sahillerindeki dalgaların şimdiden kabardığı, kasırganın getireceği yağmurla 120 santimetreden fazla yağış beklendiği vurgulandı.



Küba'yı kategori-3 şiddetinde vuran ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın ABD topraklarına ulaştığında kategori-4 şiddetine ulaşma ihtimalinin devam ettiği belirtildi.

FEMA yetkilileri, kasırganın etkisini asgari seviyede tutabilmek adına, bölge halkına yardım için tüm sosyal medya hesaplarından bilgilendirme hizmetini aralıksız sürdürüyor.