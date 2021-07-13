ABD'de futbol topu büyüklüğünde Japon balıkları istilası!

ABD'deki Burnsville kentinin yetkilileri, haftasonu bölgedeki bir gölden birkaç Japon balığı çıkardı ve epey büyüdüğü anlaşılan bu balıkların fotoğraflarını çekti. Yetkililer göle bırakılan balıkların şişkinleşerek hasara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Burnsville Kent Yönetimi'nin Twitter hesabından paylaşılan gönderide "Lütfen evcil Japon balığınızı göletlere ve göllere salmayın!" ifadeleri yer aldı:

"Düşündüğünüzden daha çok büyüyorlar ve dipteki çökeltileri emerek, bitkileri kökünden sökerek su kalitesini düşürüyolar."

Burnsville'de görev alan doğal kaynaklar uzmanı Caleb Ashling de "Bir dükkânda Japon balığı görüyorsunuz, o anda küçük küçük balıklar gibi görünüyorlar" dedi.

Ashling, "Sonunda gölden bir futbol topu büyüklüğünde balık çıkarıyorsunuz ve bunun aynı türden bir hayvan olduğuna inanmakta zorlanıyorsunuz" diye devam etti.

Washington Post'un aktardığına göre tatlı sularda serbest bırakılan akvaryum balıkları, zararsız bir evcil hayvandan istilacı bir türe dönüşüyor.

Bu balıklar yeni çevrelerine girdiğinde hızla çoğalabiliyor ve yerli türleri geride bırakarak habitatları yok edebiliyor.

İstilacı Japon balıkları; hem ABD'nin diğer şehirlerinde hem de dünya genelinde büyüyen bir sorun haline geldi. Avustralya ve Kanada'daki hükümet yetkilileri de bu konuda uyarılar yayımlıyor.

ABD'nin Minnesota eyaletinin Doğal Kaynaklar Departmanı "Birkaç Japon balığı, yerel su kütlesi için zararsız gibi görünebilir ama durum böyle değil" açıklamasında bulundu.





Minnesota Üniversitesi'nde suda yaşayan istilacı türler profesörü Przemek Bajer, sorunun son yıllarda durumun daha da kötüleştiğini söyledi. Profesöre69 göre sorunun en olası kaynağı sonradan tatlı sulara bırakılan evcil hayvanlar.

"Giderek daha yaygın hale geliyorlar" diyen Bajer, "Yurt içinde bu balıklardan kaç tane satılıyor ve kaç tanesi tatlı sulara bırakılıyor?" diye sordu.

Bilimsel adı Carassius auratus olan Japon balığı 25 yaşına kadar yaşayabiliyor ve 4 kilo ağırlığa ulaşabiliyor. Ayrıca şaşırtıcı derecede dayanıklı olan bu balıklar zor koşullarda hayatta kalabiliyor. Örneğin kışları donmuş su kütlelerinde geçirebiliyor ve oksijenin yetersiz olduğu ortamlarda aylarca yaşayabiliyor.

Uzmanlara göre bu dayanıklılık, onları çok sert kılıyor ve belirli ekosistem türlerine hakim olmalarını sağlıyor.

Göllerin dibinde beslenen Japon balıkları, burada bitkileri söküyor ve çökeltileri karıştırıyor. Bu durum suyun kalitesini düşürerek diğer türlere zarar verebiliyor ve alg patlamalarına neden olabiliyor.

Doğal kaynaklar uzmanı Ashling, "Japon balıkları, su kalitesini büyük ölçüde değiştirme yeteneğine sahiptir" dedi ve ekledi:

"Bu durum bitkiler ve diğer hayvanlar üzerinde bir dizi etki yaratır. Japon balıkları büyük bir endişe kaynağı."