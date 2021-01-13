ABD'de can kaybı rekoru yaşanıyor

AŞILAR KULLANIM TARİHİ GEÇMEDEN UYGULANACAK

New York Times'ın haberine göre, sağlık çalışanları bundan böyle uygulamada öncelik verilen kesimden aşı uygulamasına gelmeyenlerin olması halinde kullanım tarihi geçmek üzere olan aşıları kamuda çalışan kasiyer, eczacı, öğretmen ve teslimat çalışanları gibi gruplardaki diğer kişilere uygulayabilecek.

Eyalet Sağlık Departmanı Sözcüsü Gary C. Holmes, "Bu yeni kılavuz, aşıların hiçbirinin boşa gitmeden en yüksek oranda kullanımı için haftalardır hastanelerle yaptığımız görüşmelerin sonucudur" ifadelerini kullandı.