ABD'de can kaybı rekoru yaşanıyor

Aşılama çalışmalarının sürdüğü ülkede ABD Hastalıkları Kontrol ve İzleme Merkezi, şimdiye kadar 9,3 milyon kişiye corona virüs aşısının yapıldığını açıkladı.
Başkan Donald Trump yönetimi de eyaletlerden Covid-19 aşısının 65 yaş ve üstü ile yüksek risk grubundaki kişilerin aşılanmasının hızlandırılması ve ikinci dozun bekletilmemesi yönünde çağrı yapmıştı. Trump yönetimi Aralık 2020 sonuna kadar 20 milyon Amerikalıya aşı yapılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.
BİDEN İLK 100 GÜN 100 MİLYON AŞI TAAHHÜDÜNDE BULUNMUŞTU
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise Trump yönetiminin aşı dağıtımı ve uygulanması politikasını başarısız olmakla eleştirmiş, bu hızla devam ederse Amerikan halkının aşılanmasının yıllar süreceğini belirtmişti.
Biden, kendi yönetiminin göreve geldiği ilk 100 gün içinde 100 milyon aşı taahhüdünde bulunmuştu.
HER DAKİKA EN AZ ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İlk çıktığı günden itibaren bir yıldan fazla süre geçen corona virüste toplam vaka sayısı 91 milyonu aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 milyona yaklaştı.
Covid-19’dan en çok etkilenen ve dünyadaki yaklaşık her dört vakadan birinin görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri’nde geçtiğimiz gün günlük can kaybı rekoru kırıldı. Bugüne kadar yaklaşık 390 bin kişinin hayatını kaybettiği ülkede New York Times, 12 Ocak’ta 4 bin 402 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu rakam ile birlikte ülkede her dakika 3 kişiden fazla kişi hayatını kaybetti.
KATI KURALLAR GEVŞETİLDİ
ABD’de devam eden yeni tip corona virüs aşı uygulaması programında öncelik verilen gruplara yönelik çok katı kurallar nedeniyle aşı dozlarının kullanılamayarak çöpe gitmeye başlaması üzerine, eyaletlerin yetkilileri söz konusu kuralları gevşetmeye başladı.
New York eyaleti yetkilileri, ağır cezalar içeren aşı uygulama programı kurallarını gevşeterek ellerindeki dozları daha geniş kesimlere ulaştırmanın önünü açma kararı aldı.
AŞILAR KULLANIM TARİHİ GEÇMEDEN UYGULANACAK
New York Times'ın haberine göre, sağlık çalışanları bundan böyle uygulamada öncelik verilen kesimden aşı uygulamasına gelmeyenlerin olması halinde kullanım tarihi geçmek üzere olan aşıları kamuda çalışan kasiyer, eczacı, öğretmen ve teslimat çalışanları gibi gruplardaki diğer kişilere uygulayabilecek.
Eyalet Sağlık Departmanı Sözcüsü Gary C. Holmes, "Bu yeni kılavuz, aşıların hiçbirinin boşa gitmeden en yüksek oranda kullanımı için haftalardır hastanelerle yaptığımız görüşmelerin sonucudur" ifadelerini kullandı.
NEW YORK’TA SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜZDE 23’Ü AŞILANDI
Federal yetkililere göre, New York’a şu ana kadar 1,2 milyon doz aşı gönderilmesine rağmen şu ana kadar sadece 605 bin kişiye aşı yapılabildi.
New York Valisi Andre Cuomo, 8 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında, sağlık ve temel hizmet alanı çalışanlarının yüzde 70 ila 80’inin aşılanmasının hedeflendiğini ancak şimdiye kadar sadece yüzde 23’ünün aşılandığını kaydetmişti.
“AŞILAR İNSANLARI BEKLEMESİN, İNSANLAR AŞI OLACAKLARI GÜNÜ BEKLESİN”
Cuomo, aşılamayı genişletme üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Aşıların insanları beklemesi yerine, insanların kayıt yaptırarak aşı olacakları zamanı beklemesini tercih ederiz” şeklinde konuşmuştu.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi Başkanı Stephen Hahn da aynı gün eyaletlere yaptığı çağrıda, Kovid-19 aşılarının kullanım tarihinin geçme riskine karşılık federal kılavuzun belirtilen öncelik sırası gruplarını genişletebileceklerini belirtmişti.
DİSNEYLAND AŞI MERKEZİ OLACAK
ABD'nin en büyük ve en ünlü eğlence parklarından California eyaletindeki Disneyland, corona virüs aşı merkezi olarak kullanılacak.
Eğlence parkının bulunduğu Orange County yetkileri, salgın nedeniyle ziyaretçilere kapalı olan Disneyland'in covid-19 aşı alanı olarak kullanılacağını duyurdu.
YENİ AŞILAMA ALANLARI OLUŞTURULUYOR
California Valisi Gavin Newsom ise mevcut strateji ile aşılamanın yeterince hızlı bir şekilde yapılamayacağını ve bu nedenle aşılama yapılabilmesi için yeni alanlar oluşturduklarını ifade etti.
ABD'de Kaliforniya eyaleti 2,7 milyonu geçen vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alıyor. Eyalette şimdiye kadar virüs nedeniyle 30 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.
26 OCAK’TAN İTİBAREN NEGATİF CORONA VİRÜS TESTİ ZORUNLULUĞU
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), 26 Ocak'tan itibaren ülkeye hava yoluyla gelenlerden negatif Covid-19 testi sonucu isteneceğini duyurdu.
CDC Direktörü Robert Redfield, yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye hava yoluyla giriş yapan herkesten son 72 saat içinde yapılmış "negatif" test sonucu isteneceğini belirtti.
‘SEYAHATLER DAHA GÜVENLİ HALE GELEBİLİR’
Uygulamanın 26 Ocak'tan itibaren hayata geçeceğini kaydeden Redfield, "Test tüm riskleri ortadan kaldırmaz, ancak bir süre evde kalmak, maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak gibi önlemlerle desteklendiğinde, seyahatlerimiz daha güvenli ve sağlıklı hale gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.
ABD, 25 Aralık'ta İngiltere'den ülkeye gelecek tüm yolcuların corona virüs testlerinin negatif olması şartını getirmişti.